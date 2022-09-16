14:57 16.09.2022 (обновлено: 19:11 16.09.2022)
Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах
Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Руководители стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, сообщила пресс-служба Кремля.
О том, что их доля становится все больше, заявил Владимир Путин, выступая на самаркандском саммите ШОС. Он подчеркнул, что члены организации совместными усилиями расширяют торгово-инвестиционные обмены, реализуются выгодные коммерческие проекты.
Как сообщал в августе первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов, внутренний товарооборот между странами — членами организации приближается к 800 миллиардам долларов.
Лидеры стран ШОС по итогам саммита также подписали Самаркандскую декларацию, утвердили план действий до конца 2027 года по выполнению Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС, а также приняли пакет документов.
Вчера, 13:25На саммите ШОС подписали около 40 документов
Так, главы государств подтвердили стремление к поддержанию устойчивости и надежности международных цепочек поставок и готовности содействовать росту взаимной торговли.
При этом они подчеркнули разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, на многостороннюю торговую систему и всех ее участников.
Некоторые другие из подписанных документов касаются также проблем климата и обеспечения международной энергетической безопасности.
Нынешний саммит проходит в Самарканде 15 и 16 сентября. По его итогам лидеры стран-участниц подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
15 сентября, 01:23Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)