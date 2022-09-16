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Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах - РИА Новости, 16.09.2022
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Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах
Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах - РИА Новости, 16.09.2022
Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах
Руководители стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:57
2022-09-16T19:11
экономика
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Руководители стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, сообщила пресс-служба Кремля.О том, что их доля становится все больше, заявил Владимир Путин, выступая на самаркандском саммите ШОС. Он подчеркнул, что члены организации совместными усилиями расширяют торгово-инвестиционные обмены, реализуются выгодные коммерческие проекты.Как сообщал в августе первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов, внутренний товарооборот между странами — членами организации приближается к 800 миллиардам долларов. Лидеры стран ШОС по итогам саммита также подписали Самаркандскую декларацию, утвердили план действий до конца 2027 года по выполнению Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС, а также приняли пакет документов.Так, главы государств подтвердили стремление к поддержанию устойчивости и надежности международных цепочек поставок и готовности содействовать росту взаимной торговли.При этом они подчеркнули разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, на многостороннюю торговую систему и всех ее участников.Некоторые другие из подписанных документов касаются также проблем климата и обеспечения международной энергетической безопасности.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Нынешний саммит проходит в Самарканде 15 и 16 сентября. По его итогам лидеры стран-участниц подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
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экономика, шос, саммит шос в самарканде
Экономика, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
14:57 16.09.2022 (обновлено: 19:11 16.09.2022)
 
Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах

Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Руководители стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, сообщила пресс-служба Кремля.
О том, что их доля становится все больше, заявил Владимир Путин, выступая на самаркандском саммите ШОС. Он подчеркнул, что члены организации совместными усилиями расширяют торгово-инвестиционные обмены, реализуются выгодные коммерческие проекты.
Как сообщал в августе первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов, внутренний товарооборот между странами — членами организации приближается к 800 миллиардам долларов.
Лидеры стран ШОС по итогам саммита также подписали Самаркандскую декларацию, утвердили план действий до конца 2027 года по выполнению Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС, а также приняли пакет документов.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 13:25
На саммите ШОС подписали около 40 документов
Так, главы государств подтвердили стремление к поддержанию устойчивости и надежности международных цепочек поставок и готовности содействовать росту взаимной торговли.
При этом они подчеркнули разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, на многостороннюю торговую систему и всех ее участников.
Некоторые другие из подписанных документов касаются также проблем климата и обеспечения международной энергетической безопасности.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Нынешний саммит проходит в Самарканде 15 и 16 сентября. По его итогам лидеры стран-участниц подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 01:23
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
 
ЭкономикаШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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