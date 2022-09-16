https://ria.ru/20220916/shos-1817281423.html

Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах

Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах - РИА Новости, 16.09.2022

Главы стран ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах

Руководители стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:57

2022-09-16T14:57

2022-09-16T19:11

экономика

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Руководители стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, сообщила пресс-служба Кремля.О том, что их доля становится все больше, заявил Владимир Путин, выступая на самаркандском саммите ШОС. Он подчеркнул, что члены организации совместными усилиями расширяют торгово-инвестиционные обмены, реализуются выгодные коммерческие проекты.Как сообщал в августе первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов, внутренний товарооборот между странами — членами организации приближается к 800 миллиардам долларов. Лидеры стран ШОС по итогам саммита также подписали Самаркандскую декларацию, утвердили план действий до конца 2027 года по выполнению Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС, а также приняли пакет документов.Так, главы государств подтвердили стремление к поддержанию устойчивости и надежности международных цепочек поставок и готовности содействовать росту взаимной торговли.При этом они подчеркнули разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, на многостороннюю торговую систему и всех ее участников.Некоторые другие из подписанных документов касаются также проблем климата и обеспечения международной энергетической безопасности.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Нынешний саммит проходит в Самарканде 15 и 16 сентября. По его итогам лидеры стран-участниц подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220916/shos-1817238814.html

https://ria.ru/20220915/shos-1816483645.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, шос, саммит шос в самарканде