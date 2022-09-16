https://ria.ru/20220916/shos-1817238814.html

На саммите ШОС подписали около 40 документов

На саммите ШОС подписали около 40 документов - РИА Новости, 16.09.2022

На саммите ШОС подписали около 40 документов

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписано около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:25

2022-09-16T13:25

2022-09-16T13:58

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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости.На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписано около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости."В рамках ШОС подготовлено и подписано 44 документа. Это включая решения глав государств, межведомственные документы, это документы по расширению ШОС, а также сотрудничества ШОС с другими организациями", - пояснил журналистам в кулуарах саммита официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Кроме того, подписаны концепция сотрудничества по развитию взаимосвязанности и создания эффективных транспортных коридоров, программа стимулирования промышленной кооперации, положение о почетном звании "Посол доброй воли ШОС".Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде. В ходе саммита Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220916/shos-1817230909.html

https://ria.ru/20220916/revolyutsii-1817187518.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, шос, самарканд, саммит шос в самарканде