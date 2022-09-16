13:25 16.09.2022 (обновлено: 13:58 16.09.2022)
На саммите ШОС подписали около 40 документов
На саммите ШОС в Самарканде подписали около 40 документов
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости.На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписано около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"В рамках ШОС подготовлено и подписано 44 документа. Это включая решения глав государств, межведомственные документы, это документы по расширению ШОС, а также сотрудничества ШОС с другими организациями", - пояснил журналистам в кулуарах саммита официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
Кроме того, подписаны концепция сотрудничества по развитию взаимосвязанности и создания эффективных транспортных коридоров, программа стимулирования промышленной кооперации, положение о почетном звании "Посол доброй воли ШОС".
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде. В ходе саммита Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.