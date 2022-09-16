13:16 16.09.2022 (обновлено: 15:22 16.09.2022)
Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС
Президент Путин пообщался с замгенсека ООН ДиКарло после заседания ШОС
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло после заседания Совета глав стран - участниц ШОС
Президент РФ Владимир Путин и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло после заседания Совета глав стран - участниц ШОС
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, передает корреспондент РИА Новости.
В своем выступлении на заседании российский обратился к ней, попросив секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии по поводу снятия санкций с поставок российских удобрений в нуждающиеся страны. Путин заявил, что сейчас санкции сняты только на поставки в европейские страны.
Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Позднее Путин поручил министерству иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок из России удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.