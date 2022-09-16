Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/shos-1817233826.html
Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС
Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС
Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:16
2022-09-16T15:22
оон
шос
владимир путин
саммит шос в самарканде
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817290184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebce4032764d5d95d32f2cf578c7637b.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, передает корреспондент РИА Новости.В своем выступлении на заседании российский обратился к ней, попросив секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии по поводу снятия санкций с поставок российских удобрений в нуждающиеся страны. Путин заявил, что сейчас санкции сняты только на поставки в европейские страны.Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Позднее Путин поручил министерству иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок из России удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.
https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817205511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817290184_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_347bbd3a8fb19bebc62f8ebda6661db9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, шос, владимир путин, саммит шос в самарканде, в мире
ООН, ШОС, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде, В мире
13:16 16.09.2022 (обновлено: 15:22 16.09.2022)
 
Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС

Президент Путин пообщался с замгенсека ООН ДиКарло после заседания ШОС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло после заседания Совета глав стран - участниц ШОС
 Президент РФ Владимир Путин и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло после заседания Совета глав стран - участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло после заседания Совета глав стран - участниц ШОС
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, передает корреспондент РИА Новости.
В своем выступлении на заседании российский обратился к ней, попросив секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии по поводу снятия санкций с поставок российских удобрений в нуждающиеся страны. Путин заявил, что сейчас санкции сняты только на поставки в европейские страны.
Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Позднее Путин поручил министерству иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок из России удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 11:58
Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма
 
ООНШОСВладимир ПутинСаммит ШОС в СамаркандеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала