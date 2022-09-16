https://ria.ru/20220916/shos-1817233826.html

Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС

Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Путин пообщался с замгенсека ООН после заседания ШОС

Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:16

2022-09-16T13:16

2022-09-16T15:22

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владимир путин

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, передает корреспондент РИА Новости.В своем выступлении на заседании российский обратился к ней, попросив секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии по поводу снятия санкций с поставок российских удобрений в нуждающиеся страны. Путин заявил, что сейчас санкции сняты только на поставки в европейские страны.Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Позднее Путин поручил министерству иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок из России удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.

https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817205511.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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