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В Совфеде назвали присоединение Белоруссии к ШОС правильным решением - РИА Новости, 16.09.2022
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В Совфеде назвали присоединение Белоруссии к ШОС правильным решением
В Совфеде назвали присоединение Белоруссии к ШОС правильным решением - РИА Новости, 16.09.2022
В Совфеде назвали присоединение Белоруссии к ШОС правильным решением
Начало процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС положительно скажется на всех участниках процесса, это правильное решение с учетом санкционной... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:54
2022-09-16T12:54
в мире
сергей цеков
шавкат мирзиеев
белоруссия
шос
узбекистан
иран
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Начало процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС положительно скажется на всех участниках процесса, это правильное решение с учетом санкционной политики Запада, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Раннее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, Иран подписал меморандум об обязательствах перед ШОС, открывающий стране путь в объединение."Я считаю, что это решение положительно скажется и на ШОС, и на Белоруссии. Это создает дополнительные возможности в решении проблем, особенно с учетом той санкционной политики, которую проводят страны Европы и Америка", - сказал парламентарий.Он напомнил, что процедуру присоединения к ШОС проходит и Иран, многие страны проявляют интерес к организации.В частности, Цеков указал на новых стран-партнеров по диалогу с организацией.Глава Узбекистана ранее сообщил о подписании меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту, Катару, Байхрейну, Кувейту, ОАЭ.
https://ria.ru/20220916/shos-1817208206.html
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в мире, сергей цеков, шавкат мирзиеев, белоруссия, шос, узбекистан, иран, совет федерации рф
В мире, Сергей Цеков, Шавкат Мирзиеев, Белоруссия, ШОС, Узбекистан, Иран, Совет Федерации РФ
12:54 16.09.2022
 
В Совфеде назвали присоединение Белоруссии к ШОС правильным решением

Сенатор Цеков: членство Белоруссии в ШОС положительно скажется на всех участниках процесса

© РИА Новости / Максим БлиновСергей Цеков
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Начало процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС положительно скажется на всех участниках процесса, это правильное решение с учетом санкционной политики Запада, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Раннее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, Иран подписал меморандум об обязательствах перед ШОС, открывающий стране путь в объединение.
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"Я считаю, что это решение положительно скажется и на ШОС, и на Белоруссии. Это создает дополнительные возможности в решении проблем, особенно с учетом той санкционной политики, которую проводят страны Европы и Америка", - сказал парламентарий.
Он напомнил, что процедуру присоединения к ШОС проходит и Иран, многие страны проявляют интерес к организации.
В частности, Цеков указал на новых стран-партнеров по диалогу с организацией.
Глава Узбекистана ранее сообщил о подписании меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту, Катару, Байхрейну, Кувейту, ОАЭ.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В миреСергей ЦековШавкат МирзиеевБелоруссияШОСУзбекистанИранСовет Федерации РФ
 
 
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