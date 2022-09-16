https://ria.ru/20220916/shos-1817224085.html

В Совфеде назвали присоединение Белоруссии к ШОС правильным решением

В Совфеде назвали присоединение Белоруссии к ШОС правильным решением - РИА Новости, 16.09.2022

В Совфеде назвали присоединение Белоруссии к ШОС правильным решением

Начало процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС положительно скажется на всех участниках процесса, это правильное решение с учетом санкционной... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:54

2022-09-16T12:54

2022-09-16T12:54

в мире

сергей цеков

шавкат мирзиеев

белоруссия

шос

узбекистан

иран

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Начало процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС положительно скажется на всех участниках процесса, это правильное решение с учетом санкционной политики Запада, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Раннее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, Иран подписал меморандум об обязательствах перед ШОС, открывающий стране путь в объединение."Я считаю, что это решение положительно скажется и на ШОС, и на Белоруссии. Это создает дополнительные возможности в решении проблем, особенно с учетом той санкционной политики, которую проводят страны Европы и Америка", - сказал парламентарий.Он напомнил, что процедуру присоединения к ШОС проходит и Иран, многие страны проявляют интерес к организации.В частности, Цеков указал на новых стран-партнеров по диалогу с организацией.Глава Узбекистана ранее сообщил о подписании меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту, Катару, Байхрейну, Кувейту, ОАЭ.

https://ria.ru/20220916/shos-1817208206.html

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белоруссия

узбекистан

иран

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в мире, сергей цеков, шавкат мирзиеев, белоруссия, шос, узбекистан, иран, совет федерации рф