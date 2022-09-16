https://ria.ru/20220916/shos-1817208206.html

ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир, заявил Лукашенко

ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.09.2022

ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите ШОС, что члены организации противостоят попыткам установить однополярный мир. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:03

2022-09-16T12:03

2022-09-16T12:50

шос

в мире

александр лукашенко

белоруссия

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите ШОС, что члены организации противостоят попыткам установить однополярный мир."Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели (мира – ред.) и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир", - заявил Лукашенко, выступая на саммите ШОС в Самарканде.Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества предоставляет реальную площадку для равноправного, уважительного диалога. "В условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом, здесь вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов. Убеждены, что шанхайский дух и всесторонне сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира", - отметил Лукашенко.Белорусский президент подчеркнул, что результатом попыток установить однополярный порядок в мире стал "жесточайший политический и экономический кризис". По его словам, в этих условиях укрепление и расширение ШОС приобретает особое звучание.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Ранее в эту пятницу на саммите в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

https://ria.ru/20220915/mir-1816993549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

шос, в мире, александр лукашенко, белоруссия, саммит шос в самарканде