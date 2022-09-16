https://ria.ru/20220916/shos-1817199990.html

ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин

ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин

Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всем миром, объединение носит внеблоковый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:42

2022-09-16T11:42

2022-09-16T11:59

владимир путин

шос

в мире

саммит шос в самарканде

самарканд

россия

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg

САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всем миром, объединение носит внеблоковый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС в Самарканде."Как было отмечено, в том числе президентом Казахстана, мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чем тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220916/shos-1817198638.html

самарканд

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, шос, в мире, саммит шос в самарканде, самарканд, россия, казахстан