Рейтинг@Mail.ru
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/shos-1817199990.html
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин
Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всем миром, объединение носит внеблоковый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:42
2022-09-16T11:59
владимир путин
шос
в мире
саммит шос в самарканде
самарканд
россия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всем миром, объединение носит внеблоковый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС в Самарканде."Как было отмечено, в том числе президентом Казахстана, мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чем тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220916/shos-1817198638.html
самарканд
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01929046486c732996f4dad237aa82f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, шос, в мире, саммит шос в самарканде, самарканд, россия, казахстан
Владимир Путин, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Самарканде, Самарканд, Россия, Казахстан
11:42 16.09.2022 (обновлено: 11:59 16.09.2022)
 
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин

Путин заявил, что ШОС носит внеблоковый характер и открыта для взаимодействия с миром

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всем миром, объединение носит внеблоковый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС в Самарканде.
"Как было отмечено, в том числе президентом Казахстана, мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чем тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики", - сказал Путин.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 11:37
Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма
 
Владимир ПутинШОСВ миреСаммит ШОС в СамаркандеСамаркандРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала