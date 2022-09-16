https://ria.ru/20220916/shos-1817199990.html
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин
Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всем миром, объединение носит внеблоковый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:42
2022-09-16T11:42
2022-09-16T11:59
владимир путин
шос
в мире
саммит шос в самарканде
самарканд
россия
казахстан
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всем миром, объединение носит внеблоковый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС в Самарканде."Как было отмечено, в том числе президентом Казахстана, мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чем тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220916/shos-1817198638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:42 16.09.2022 (обновлено: 11:59 16.09.2022)
ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, заявил Путин
Путин заявил, что ШОС носит внеблоковый характер и открыта для взаимодействия с миром