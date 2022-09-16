https://ria.ru/20220916/shos-1817196049.html
Путин назвал ШОС крупнейшей в мире региональной организацией
Путин назвал ШОС крупнейшей в мире региональной организацией - РИА Новости, 16.09.2022
Путин назвал ШОС крупнейшей в мире региональной организацией
ШОС сегодня - крупнейшая в мире региональная организация, она наращивает свою роль в решении международных и региональных проблем, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:31
2022-09-16T11:31
2022-09-16T11:45
шос
владимир путин
россия
в мире
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. ШОС сегодня - крупнейшая в мире региональная организация, она наращивает свою роль в решении международных и региональных проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, созидается около четверти ВВП, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов, подчеркнул Путин."При этом ШОС не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, владимир путин, россия, в мире, саммит шос в самарканде
ШОС, Владимир Путин, Россия, В мире, Саммит ШОС в Самарканде
11:31 16.09.2022 (обновлено: 11:45 16.09.2022)
Путин назвал ШОС крупнейшей в мире региональной организацией
Президент Путин назвал ШОС крупнейшей в мире региональной организацией