https://ria.ru/20220916/shos-1817196049.html

Путин назвал ШОС крупнейшей в мире региональной организацией

Путин назвал ШОС крупнейшей в мире региональной организацией - РИА Новости, 16.09.2022

Путин назвал ШОС крупнейшей в мире региональной организацией

ШОС сегодня - крупнейшая в мире региональная организация, она наращивает свою роль в решении международных и региональных проблем, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:31

2022-09-16T11:31

2022-09-16T11:45

шос

владимир путин

россия

в мире

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. ШОС сегодня - крупнейшая в мире региональная организация, она наращивает свою роль в решении международных и региональных проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, созидается около четверти ВВП, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов, подчеркнул Путин."При этом ШОС не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве", - сказал он.

https://ria.ru/20220916/revolyutsii-1817187518.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шос, владимир путин, россия, в мире, саммит шос в самарканде