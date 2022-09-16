11:11 16.09.2022 (обновлено: 14:46 16.09.2022)
Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире
Президент Казахстана Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в узком составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в узком составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
АЛМА-АТА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире.
В своем выступлении он подчеркнул, что в идейных и институциональных основах "организации отсутствует конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС".
"Поэтому география участников шосовского процесса естественным образом из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС - это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире", - подчеркнул он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.