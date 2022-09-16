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Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире - РИА Новости, 16.09.2022
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Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире
Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире - РИА Новости, 16.09.2022
Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества назвал ШОС самой успешной... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:11
2022-09-16T14:46
касым-жомарт токаев
в мире
казахстан
шос
самарканд
саммит шос в самарканде
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АЛМА-АТА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире.В своем выступлении он подчеркнул, что в идейных и институциональных основах "организации отсутствует конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС"."Поэтому география участников шосовского процесса естественным образом из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС - это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире", - подчеркнул он.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220915/derevya-1817074281.html
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касым-жомарт токаев, в мире, казахстан, шос, самарканд, саммит шос в самарканде
Касым-Жомарт Токаев, В мире, Казахстан, ШОС, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде
11:11 16.09.2022 (обновлено: 14:46 16.09.2022)
 
Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире

Президент Казахстана Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в узком составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в узком составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в узком составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
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АЛМА-АТА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире.
В своем выступлении он подчеркнул, что в идейных и институциональных основах "организации отсутствует конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС".
"Поэтому география участников шосовского процесса естественным образом из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС - это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире", - подчеркнул он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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