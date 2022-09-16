https://ria.ru/20220916/shos-1817190714.html

Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире

Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире - РИА Новости, 16.09.2022

Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества назвал ШОС самой успешной... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:11

2022-09-16T11:11

2022-09-16T14:46

касым-жомарт токаев

в мире

казахстан

шос

самарканд

саммит шос в самарканде

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АЛМА-АТА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире.В своем выступлении он подчеркнул, что в идейных и институциональных основах "организации отсутствует конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС"."Поэтому география участников шосовского процесса естественным образом из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС - это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире", - подчеркнул он.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/derevya-1817074281.html

https://ria.ru/20220915/shos-1817115262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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