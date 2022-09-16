11:37 16.09.2022 (обновлено: 23:03 16.09.2022)
СМИ: Шольц пригрозил Польше после требования репараций
Канцлер ФРГ Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей после требований о репарациях
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после требования Варшавы о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами, пишет польский портал Niezalezna.pl.
"Глядя на Дональда Туска (экс-премьера Польши. — Прим. ред.), я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом (бывший канцлер Германии в 1969-1974 годах. — Прим. ред.) о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории", — заявил канцлер в Потсдаме во время вручения премии M100 Media Award Владимиру Кличко как представителю Украины.
"Глядя на Дональда Туска (экс-премьера Польши. — Прим. ред.), я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом (бывший канцлер Германии в 1969-1974 годах. — Прим. ред.) о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории", — заявил канцлер в Потсдаме во время вручения премии M100 Media Award Владимиру Кличко как представителю Украины.
Он подчеркнул, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то "рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ".
В ответ на это заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик написал в Twitter, что на протяжении многих десятилетий сменявшие друг друга правительства Германии пугали поляков пересмотром границ в случае постановки вопроса о репарациях и Шольц не "изобрел порох".
В ответ на это заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик написал в Twitter, что на протяжении многих десятилетий сменявшие друг друга правительства Германии пугали поляков пересмотром границ в случае постановки вопроса о репарациях и Шольц не "изобрел порох".
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. На этой неделе польский сейм поддержал резолюцию с требованием репараций. Ранее польские власти заявляли, что ждут от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).
В свою очередь, в правительстве Германии заявляли, что не намерены ничего платить Польше: в Берлине считают, что полученные Варшавой репарации достаточны и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от них в 1953 году.
Представитель МИД ФРГ также подтвердил, что Берлин считает вопрос репараций закрытым. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
При этом президент Польши Анджей Дуда призвал также потребовать репараций и от России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил его в реабилитации фашизма и оскорблении тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацистской Германией, а также призвал привлечь Дуду к ответственности за подобные высказывания.