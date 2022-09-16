https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

СМИ: Шольц пригрозил Польше после требования репараций

СМИ: Шольц пригрозил Польше после требования репараций - РИА Новости, 16.09.2022

СМИ: Шольц пригрозил Польше после требования репараций

Канцлер Германии Олаф Шольц после требования Варшавы о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами, пишет польский портал Niezalezna.pl. "Глядя РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:37

2022-09-16T11:37

2022-09-16T23:03

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олаф шольц

германия

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дональд туск

варшава

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после требования Варшавы о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами, пишет польский портал Niezalezna.pl. "Глядя на Дональда Туска (экс-премьера Польши. — Прим. ред.), я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом (бывший канцлер Германии в 1969-1974 годах. — Прим. ред.) о том, что граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории", — заявил канцлер в Потсдаме во время вручения премии M100 Media Award Владимиру Кличко как представителю Украины.Он подчеркнул, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то "рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ". В ответ на это заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик написал в Twitter, что на протяжении многих десятилетий сменявшие друг друга правительства Германии пугали поляков пересмотром границ в случае постановки вопроса о репарациях и Шольц не "изобрел порох". В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. На этой неделе польский сейм поддержал резолюцию с требованием репараций. Ранее польские власти заявляли, что ждут от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).В свою очередь, в правительстве Германии заявляли, что не намерены ничего платить Польше: в Берлине считают, что полученные Варшавой репарации достаточны и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от них в 1953 году.Представитель МИД ФРГ также подтвердил, что Берлин считает вопрос репараций закрытым. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.При этом президент Польши Анджей Дуда призвал также потребовать репараций и от России.Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил его в реабилитации фашизма и оскорблении тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацистской Германией, а также призвал привлечь Дуду к ответственности за подобные высказывания.

https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html

https://ria.ru/20220908/polsha-1815435837.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, олаф шольц, германия, польша, дональд туск, варшава