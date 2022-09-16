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Стали известны лауреаты Шнобелевской премии - РИА Новости, 16.09.2022
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Стали известны лауреаты Шнобелевской премии
Стали известны лауреаты Шнобелевской премии - РИА Новости, 16.09.2022
Стали известны лауреаты Шнобелевской премии
Шнобелевскую премию в области прикладной кардиологии вручили группе ученых за поиск и обнаружение доказательств, что, когда романтические партнеры встречаются... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:29
2022-09-16T09:29
наука
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шнобелевская премия
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Шнобелевскую премию в области прикладной кардиологии вручили группе ученых за поиск и обнаружение доказательств, что, когда романтические партнеры встречаются впервые и чувствуют влечение друг к другу, "их сердцебиение синхронизируется", сообщает на сайте премии.Очередная 32-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-Нобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, сообщили организаторы.Премию в области литературы присудили за анализ того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания".Награда по биологии была вручена за изучение влияния "запора на перспективы спаривания скорпионов".Премию по медицине получила группа исследователей за демонстрацию того, что когда пациенты проходят некоторые формы токсической химиотерапии, они страдают от "меньшего числа вредных побочных эффектов", когда мороженое заменяет один традиционный компонент процедуры.Премию в области инженерии присудили за попытку открыть наиболее эффективный способ "использования людьми своих пальцев при повороте ручки".Награду в категории истории искусства вручена за исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя".Премию в области физики получила группа ученых за попытку понять, "как утятам удается плавать строем".Премия мира вручена за разработку "алгоритма для помощи сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать".Награда в области экономики присуждена за математическое объяснение того, почему успех чаще всего приходит "не к наиболее талантливым, а наиболее везучим" людям.Премия в области техники безопасности вручена за разработку "манекена для краш-теста лося".Шнобелевская премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.
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наука, открытия - риа наука, шнобелевская премия
Наука, Открытия - РИА Наука, Шнобелевская премия
09:29 16.09.2022
 
Стали известны лауреаты Шнобелевской премии

Шнобелевскую премию вручили за доказательство, что сердца влюбленных бьются в одном ритме

© AP Photo / Michael DwyerЛауреат Шнобелевской премии Эрик Мартинес, получивший премию за анализ того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания", с зимбабвийской купюрой в 10 триллионов долларов
Лауреат Шнобелевской премии Эрик Мартинес, получивший премию за анализ того, что делает юридические документы излишне трудными для понимания, с зимбабвийской купюрой в 10 триллионов долларов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Michael Dwyer
Лауреат Шнобелевской премии Эрик Мартинес, получивший премию за анализ того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания", с зимбабвийской купюрой в 10 триллионов долларов
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Шнобелевскую премию в области прикладной кардиологии вручили группе ученых за поиск и обнаружение доказательств, что, когда романтические партнеры встречаются впервые и чувствуют влечение друг к другу, "их сердцебиение синхронизируется", сообщает на сайте премии.
Очередная 32-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-Нобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, сообщили организаторы.
Премию в области литературы присудили за анализ того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания".
Награда по биологии была вручена за изучение влияния "запора на перспективы спаривания скорпионов".
Премию по медицине получила группа исследователей за демонстрацию того, что когда пациенты проходят некоторые формы токсической химиотерапии, они страдают от "меньшего числа вредных побочных эффектов", когда мороженое заменяет один традиционный компонент процедуры.
Премию в области инженерии присудили за попытку открыть наиболее эффективный способ "использования людьми своих пальцев при повороте ручки".
Награду в категории истории искусства вручена за исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя".
Премию в области физики получила группа ученых за попытку понять, "как утятам удается плавать строем".
Премия мира вручена за разработку "алгоритма для помощи сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать".
Награда в области экономики присуждена за математическое объяснение того, почему успех чаще всего приходит "не к наиболее талантливым, а наиболее везучим" людям.
Премия в области техники безопасности вручена за разработку "манекена для краш-теста лося".
Шнобелевская премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.

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