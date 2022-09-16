https://ria.ru/20220916/shnobel-1817168449.html

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии - РИА Новости, 16.09.2022

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии

Шнобелевскую премию в области прикладной кардиологии вручили группе ученых за поиск и обнаружение доказательств, что, когда романтические партнеры встречаются... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:29

2022-09-16T09:29

2022-09-16T09:29

наука

открытия - риа наука

шнобелевская премия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817166851_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_f866609135922b5677e04dff6547cacc.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Шнобелевскую премию в области прикладной кардиологии вручили группе ученых за поиск и обнаружение доказательств, что, когда романтические партнеры встречаются впервые и чувствуют влечение друг к другу, "их сердцебиение синхронизируется", сообщает на сайте премии.Очередная 32-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-Нобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, сообщили организаторы.Премию в области литературы присудили за анализ того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания".Награда по биологии была вручена за изучение влияния "запора на перспективы спаривания скорпионов".Премию по медицине получила группа исследователей за демонстрацию того, что когда пациенты проходят некоторые формы токсической химиотерапии, они страдают от "меньшего числа вредных побочных эффектов", когда мороженое заменяет один традиционный компонент процедуры.Премию в области инженерии присудили за попытку открыть наиболее эффективный способ "использования людьми своих пальцев при повороте ручки".Награду в категории истории искусства вручена за исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя".Премию в области физики получила группа ученых за попытку понять, "как утятам удается плавать строем".Премия мира вручена за разработку "алгоритма для помощи сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать".Награда в области экономики присуждена за математическое объяснение того, почему успех чаще всего приходит "не к наиболее талантливым, а наиболее везучим" людям.Премия в области техники безопасности вручена за разработку "манекена для краш-теста лося".Шнобелевская премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.

https://ria.ru/20211023/shnobelevka-1755885256.html

https://ria.ru/20180914/1528539531.html

https://ria.ru/20170915/1504817480.html

https://ria.ru/20160923/1477687242.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, открытия - риа наука, шнобелевская премия