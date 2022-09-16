https://ria.ru/20220916/shkolnik-1817175490.html

В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер

В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер - РИА Новости, 16.09.2022

В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер

Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, которому стало плохо по пути на тренировку по каратэ в Октябрьском районе Красноярска, сообщили... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:08

2022-09-16T10:08

2022-09-16T10:08

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, которому стало плохо по пути на тренировку по каратэ в Октябрьском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.По словам собеседницы агентства, ребенок утром шел из дома на секцию каратэ. На подходе к зданию ему стало плохо, прохожие вызвали скорую помощь."Мальчик умер по пути в больницу. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок страдал сердечным заболеванием - врожденным пороком сердца. Заболевание диагностировано после смерти ребенка", - сказала представитель следствия.В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20220302/smert-1776040090.html

https://ria.ru/20220119/sk-1768509256.html

красноярск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск