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В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер - РИА Новости, 16.09.2022
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В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер
В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер - РИА Новости, 16.09.2022
В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер
Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, которому стало плохо по пути на тренировку по каратэ в Октябрьском районе Красноярска, сообщили... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:08
2022-09-16T10:08
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, которому стало плохо по пути на тренировку по каратэ в Октябрьском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.По словам собеседницы агентства, ребенок утром шел из дома на секцию каратэ. На подходе к зданию ему стало плохо, прохожие вызвали скорую помощь."Мальчик умер по пути в больницу. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок страдал сердечным заболеванием - врожденным пороком сердца. Заболевание диагностировано после смерти ребенка", - сказала представитель следствия.В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20220302/smert-1776040090.html
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
10:08 16.09.2022
 
В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер

СК выясняет обстоятельства гибели шедшего на тренировку 11-летнего красноярского школьника

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, которому стало плохо по пути на тренировку по каратэ в Октябрьском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам собеседницы агентства, ребенок утром шел из дома на секцию каратэ. На подходе к зданию ему стало плохо, прохожие вызвали скорую помощь.
"Мальчик умер по пути в больницу. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок страдал сердечным заболеванием - врожденным пороком сердца. Заболевание диагностировано после смерти ребенка", - сказала представитель следствия.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

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