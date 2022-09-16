https://ria.ru/20220916/shkolnik-1817175490.html
В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер
В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер - РИА Новости, 16.09.2022
В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер
Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, которому стало плохо по пути на тренировку по каратэ в Октябрьском районе Красноярска, сообщили... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:08
2022-09-16T10:08
2022-09-16T10:08
происшествия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, которому стало плохо по пути на тренировку по каратэ в Октябрьском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.По словам собеседницы агентства, ребенок утром шел из дома на секцию каратэ. На подходе к зданию ему стало плохо, прохожие вызвали скорую помощь."Мальчик умер по пути в больницу. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок страдал сердечным заболеванием - врожденным пороком сердца. Заболевание диагностировано после смерти ребенка", - сказала представитель следствия.В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20220302/smert-1776040090.html
https://ria.ru/20220119/sk-1768509256.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске школьнику стало плохо по пути на тренировку, ребенок умер
СК выясняет обстоятельства гибели шедшего на тренировку 11-летнего красноярского школьника
КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, которому стало плохо по пути на тренировку по каратэ в Октябрьском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам собеседницы агентства, ребенок утром шел из дома на секцию каратэ. На подходе к зданию ему стало плохо, прохожие вызвали скорую помощь.
"Мальчик умер по пути в больницу. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок страдал сердечным заболеванием - врожденным пороком сердца. Заболевание диагностировано после смерти ребенка", - сказала представитель следствия.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.