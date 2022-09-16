https://ria.ru/20220916/shiny-1817141199.html

Россиянам рассказали, насколько могут подорожать зимние шины

Россиянам рассказали, насколько могут подорожать зимние шины - РИА Новости, 16.09.2022

Россиянам рассказали, насколько могут подорожать зимние шины

Россиян осенью ждет подорожание зимних автомобильных шин, считает автоэксперт, главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин. В интервью радио... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:20

2022-09-16T02:20

2022-09-16T11:03

авто

общество

россия

максим ракитин

шины

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россиян осенью ждет подорожание зимних автомобильных шин, считает автоэксперт, главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин. В интервью радио Sputnik он назвал две причины, по которым это может произойти, и уточнил, насколько могут вырасти цены.Торговые организации ежегодно повышают цены на зимнюю резину, когда начинается сезонное увеличение спроса на этот товар, отметил Ракитин.До максимальных значений стоимость зимних шин начинает подниматься тогда, когда температура воздуха опускается ниже пяти градусов, продолжил эксперт. Учитывая опыт прошлых лет, можно ожидать подорожания зимней резины на пять-семь процентов, полагает он."Сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов", — уточнил Ракитин.В случае, если возникнет нехватка каких-то разновидностей зимних шин, цены на эту продукцию могут вырасти еще заметнее, продолжил эксперт. По его мнению, пока не совсем ясно, сможет ли предложение на российском рынке полностью удовлетворить спрос со стороны автовладельцев."Дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт", — добавил Ракитин.Вероятность дефицита и приближение сезонного подъема цен — не повод для "истеричных" покупок, уверен эксперт."Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики", — заключил Ракитин.

https://ria.ru/20220331/shiny-1780984253.html

https://ria.ru/20220209/zapaska-1771789897.html

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авто, общество, россия, максим ракитин, шины