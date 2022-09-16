https://ria.ru/20220916/serbiya-1817322053.html

Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России

Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России - РИА Новости, 16.09.2022

Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России

Сербия не поддержала 36 решений Запада о санкциях в отношении России, ее положение усложняется, в том числе, внешнее давление по вопросу территориальной... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:23

2022-09-16T16:23

2022-09-16T16:24

в мире

александр вучич

сербия

виктор орбан

россия

косово

оон

евросоюз

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БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Сербия не поддержала 36 решений Запада о санкциях в отношении России, ее положение усложняется, в том числе, внешнее давление по вопросу территориальной целостности - Косово и Метохии, заявил сербский президент Александр Вучич.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в пятницу в Сербию, где провел разговор с главой государства. Вучич затем торжественно вручил ему Орден Республики Сербии на большом ожерелье (первой степени – ред.) за исключительные заслуги в развитии и укреплении мирного сотрудничества и дружеских отношений двух стран."Мы не присоединились к 36 решениям о введении санкций РФ, просто наша ситуация намного сложнее и в этом смысле тяжелее. Премьеру Виктору Орбану я сегодня рассказал о том, с чем мы сталкиваемся в вопросе территориальной целостности нашей страны и всех других трудностей", - заявил Вучич собравшимся."Я указал премьеру Орбану на это лицемерие и проблемы, с которыми сталкиваемся в связи с нарративом о территориальной целостности. Как легко защищать территориальную целостность Украины, согласно уставу ООН и резолюциями, но как легко забыть, что существует устав ООН в случае Сербии и действующая резолюция 1244 Совбеза ООН, которая говорит о целостности Сербии", - отметил сербский лидер.По его словам, Сербия находится на пути в ЕС и хочет на нем быть, но у нее есть "свои национальные и государственные интересы, от которых она не может отступить и не отступит".Вучич 9 сентября в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, нужен компромисс. По его словам представители стран Запада призвали его скорее "решать проблему Косово", что бы дало им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.

https://ria.ru/20220914/serbiya-1816815819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220915/vuchich-1816891761.html

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россия

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