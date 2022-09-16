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Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России - РИА Новости, 16.09.2022
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Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России
Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России - РИА Новости, 16.09.2022
Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России
Сербия не поддержала 36 решений Запада о санкциях в отношении России, ее положение усложняется, в том числе, внешнее давление по вопросу территориальной... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:23
2022-09-16T16:24
в мире
александр вучич
сербия
виктор орбан
россия
косово
оон
евросоюз
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БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Сербия не поддержала 36 решений Запада о санкциях в отношении России, ее положение усложняется, в том числе, внешнее давление по вопросу территориальной целостности - Косово и Метохии, заявил сербский президент Александр Вучич.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в пятницу в Сербию, где провел разговор с главой государства. Вучич затем торжественно вручил ему Орден Республики Сербии на большом ожерелье (первой степени – ред.) за исключительные заслуги в развитии и укреплении мирного сотрудничества и дружеских отношений двух стран."Мы не присоединились к 36 решениям о введении санкций РФ, просто наша ситуация намного сложнее и в этом смысле тяжелее. Премьеру Виктору Орбану я сегодня рассказал о том, с чем мы сталкиваемся в вопросе территориальной целостности нашей страны и всех других трудностей", - заявил Вучич собравшимся."Я указал премьеру Орбану на это лицемерие и проблемы, с которыми сталкиваемся в связи с нарративом о территориальной целостности. Как легко защищать территориальную целостность Украины, согласно уставу ООН и резолюциями, но как легко забыть, что существует устав ООН в случае Сербии и действующая резолюция 1244 Совбеза ООН, которая говорит о целостности Сербии", - отметил сербский лидер.По его словам, Сербия находится на пути в ЕС и хочет на нем быть, но у нее есть "свои национальные и государственные интересы, от которых она не может отступить и не отступит".Вучич 9 сентября в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, нужен компромисс. По его словам представители стран Запада призвали его скорее "решать проблему Косово", что бы дало им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.
https://ria.ru/20220914/serbiya-1816815819.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220915/vuchich-1816891761.html
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в мире, александр вучич, сербия, виктор орбан, россия, косово, оон, евросоюз, совет безопасности оон, санкции в отношении россии
В мире, Александр Вучич, Сербия, Виктор Орбан, Россия, Косово, ООН, Евросоюз, Совет Безопасности ООН, Санкции в отношении России
16:23 16.09.2022 (обновлено: 16:24 16.09.2022)
 
Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России

Вучич: Сербия не поддержала 36 решений о санкциях, проблема Косово усугубляется

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Сербия не поддержала 36 решений Запада о санкциях в отношении России, ее положение усложняется, в том числе, внешнее давление по вопросу территориальной целостности - Косово и Метохии, заявил сербский президент Александр Вучич.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в пятницу в Сербию, где провел разговор с главой государства. Вучич затем торжественно вручил ему Орден Республики Сербии на большом ожерелье (первой степени – ред.) за исключительные заслуги в развитии и укреплении мирного сотрудничества и дружеских отношений двух стран.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 18:43
Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич
"Мы не присоединились к 36 решениям о введении санкций РФ, просто наша ситуация намного сложнее и в этом смысле тяжелее. Премьеру Виктору Орбану я сегодня рассказал о том, с чем мы сталкиваемся в вопросе территориальной целостности нашей страны и всех других трудностей", - заявил Вучич собравшимся.
"Я указал премьеру Орбану на это лицемерие и проблемы, с которыми сталкиваемся в связи с нарративом о территориальной целостности. Как легко защищать территориальную целостность Украины, согласно уставу ООН и резолюциями, но как легко забыть, что существует устав ООН в случае Сербии и действующая резолюция 1244 Совбеза ООН, которая говорит о целостности Сербии", - отметил сербский лидер.
По его словам, Сербия находится на пути в ЕС и хочет на нем быть, но у нее есть "свои национальные и государственные интересы, от которых она не может отступить и не отступит".
Вучич 9 сентября в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, нужен компромисс. По его словам представители стран Запада призвали его скорее "решать проблему Косово", что бы дало им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 08:42В мире
Вучич: Сербию, как и всю Европу, ждет самая тяжелая зима с 1945 года
 
В миреАлександр ВучичСербияВиктор ОрбанРоссияКосовоООНЕвросоюзСовет Безопасности ООНСанкции в отношении России
 
 
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