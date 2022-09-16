https://ria.ru/20220916/sdelka-1817294319.html

Путин разъяснил замгенсека ООН реализацию зерновой сделки, заявил Песков

Путин разъяснил замгенсека ООН реализацию зерновой сделки, заявил Песков - РИА Новости, 16.09.2022

Путин разъяснил замгенсека ООН реализацию зерновой сделки, заявил Песков

Президент России Владимир Путин подробно разъяснил ход реализации зерновой сделки замгенсекретаря ООН Розмари Дикарло, она ответила, что вопрос стоит на... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:28

2022-09-16T15:28

2022-09-16T15:41

оон

шос

саммит шос в самарканде

владимир путин

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно разъяснил ход реализации зерновой сделки замгенсекретаря ООН Розмари Дикарло, она ответила, что вопрос стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По завершению подписания Самаркандской декларации Путин остановился с заместительницей Генерального секретаря ООН, которая присутствовала, и опять ей подробно разъяснил то, как реализуется зерновая сделка. А именно то, что все-таки лишь мизерная часть того, что вывозится из портов, попала в действительно бедные страны, и была достаточно подробная беседа", - сказал он журналистам.По словам Пескова, "она сказала, что эта проблема стоит на повестке дня ООН, и ООН занимается этой проблемой".

https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817146287.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, шос, саммит шос в самарканде, владимир путин