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Путин отреагировал на идею отправлять в Москву счета за электричество в ЕС
Путин отреагировал на идею отправлять в Москву счета за электричество в ЕС - РИА Новости, 16.09.2022
Путин отреагировал на идею отправлять в Москву счета за электричество в ЕС
Президент РФ Владимир Путин назвал предложения европейских чиновников отправлять ему счета за электроэнергию очередной попыткой переложить проблему с больной... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:31
2022-09-16T19:31
2022-09-16T19:31
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал предложения европейских чиновников отправлять ему счета за электроэнергию очередной попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую.На пресс-конференции после саммита ШОС президенту рассказали, что европейские чиновники предлагают своим гражданам отправлять ему счета за электроэнергию, и спросили, как он на это отреагирует."Я об этом ничего не слышал, не знаю. Это очередная попытка переложить проблему, головную боль с больной головы на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе именно так и говорят", - ответил Путин.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимир Путин, Россия, Украина, ШОС, Евросоюз, Европа, В мире
Путин отреагировал на идею отправлять в Москву счета за электричество в ЕС
Путин назвал идею отправлять в Москву счета за электричество в ЕС перекладыванием проблемы