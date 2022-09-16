https://ria.ru/20220916/scheta-1817423462.html

Путин отреагировал на идею отправлять в Москву счета за электричество в ЕС

Путин отреагировал на идею отправлять в Москву счета за электричество в ЕС - РИА Новости, 16.09.2022

Путин отреагировал на идею отправлять в Москву счета за электричество в ЕС

Президент РФ Владимир Путин назвал предложения европейских чиновников отправлять ему счета за электроэнергию очередной попыткой переложить проблему с больной... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:31

2022-09-16T19:31

2022-09-16T19:31

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал предложения европейских чиновников отправлять ему счета за электроэнергию очередной попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую.На пресс-конференции после саммита ШОС президенту рассказали, что европейские чиновники предлагают своим гражданам отправлять ему счета за электроэнергию, и спросили, как он на это отреагирует."Я об этом ничего не слышал, не знаю. Это очередная попытка переложить проблему, головную боль с больной головы на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе именно так и говорят", - ответил Путин.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220914/tseny-1816819414.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, украина, шос, евросоюз, европа, в мире