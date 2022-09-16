https://ria.ru/20220916/sbu-1817429691.html

Жительница Запорожья призвала родственников в Европе не сотрудничать с СБУ

Жительница Запорожья призвала родственников в Европе не сотрудничать с СБУ - РИА Новости, 16.09.2022

Жительница Запорожья призвала родственников в Европе не сотрудничать с СБУ

Жительница села Степановка в Запорожской области Людмила Никитенко, задержанная представителями российских силовых ведомств по подозрению в сотрудничестве с... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:55

2022-09-16T19:55

2022-09-16T19:55

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Жительница села Степановка в Запорожской области Людмила Никитенко, задержанная представителями российских силовых ведомств по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, призвала своих родственников в Европе не сотрудничать со Службой безопасности Украины.По словам Никитенко, она неосознанно передавала данные о передвижении российской военной техники, а также личные данные жителей своего села, которые работают при новой администрации, своей дочери, проживающей в данный момент в Нидерландах, а также сестре, которая на данный момент находится в Чехии.В разговоре с корреспондентом РИА Новости, она сообщила, что "просто делилась новостями", не понимая, того что информация может быть передана в СБУ, и на ее же односельчан могут быть совершены покушения с целью убийства."Дочке 28 лет, я не могу управлять ее жизнью. Если это правда, что (она работает с СБУ – ред.), я буду с ней говорить, чтобы она прекращала это содействие. Потому что это опасно и для дочери, и для нас. Она у меня одна единственная, и я за нее очень переживаю. Рассказала ей про троих человек, которые пошли (работать – ред.) учителями. Про Наталью, что она раздавала гуманитарку, тоже говорила. Все, что происходило в селе", - рассказала Никитенко РИА Новости.Также женщина вспомнила, что несколько месяцев назад передавала дочери данные о передвижении военной техники в Мелитополе и о большой колонне ВС РФ, когда ездила в Мариуполь. По ее утверждениям поездки в Мелитополь и Мариуполь во время Специальной военной операции были вызваны бытовой необходимостью и никак не связаны со сбором информации о передвижении и мест скопления военной техники ВС РФ."Дочка уехала 24 февраля на первом поезде в Польшу, потом в Нидерланды. С самого начала войны было часто реклама СБУ, которые давали номера телефонов и чатботы, на которые можно сообщать информацию. Это была общедоступная информация. Я просто рассказывала (дочке - ред.), что у нас происходит", - добавила Никитенко.Также при досмотре личного телефона жительницы Степановки было обнаружено сообщение "В примпасаде у восьмого ангара три "зетовских" камаза …". По ее словам, данное сообщение ей переслала ее знакомая, с которой она вместе торговала на рынке. Оно было опубликовано на одном из пропагандистских украинских Telegram-каналов."Я просто "отскринила" и сестре его отправила, она сейчас в Чехии", - пояснила Никитенко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817214574.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, мелитополь, россия, мариуполь, вооруженные силы рф, служба безопасности украины