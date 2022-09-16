https://ria.ru/20220916/sbu-1817429691.html
Жительница Запорожья призвала родственников в Европе не сотрудничать с СБУ
Жительница Запорожья призвала родственников в Европе не сотрудничать с СБУ - РИА Новости, 16.09.2022
Жительница Запорожья призвала родственников в Европе не сотрудничать с СБУ
Жительница села Степановка в Запорожской области Людмила Никитенко, задержанная представителями российских силовых ведомств по подозрению в сотрудничестве с... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:55
2022-09-16T19:55
2022-09-16T19:55
в мире
мелитополь
россия
мариуполь
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Жительница села Степановка в Запорожской области Людмила Никитенко, задержанная представителями российских силовых ведомств по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, призвала своих родственников в Европе не сотрудничать со Службой безопасности Украины.По словам Никитенко, она неосознанно передавала данные о передвижении российской военной техники, а также личные данные жителей своего села, которые работают при новой администрации, своей дочери, проживающей в данный момент в Нидерландах, а также сестре, которая на данный момент находится в Чехии.В разговоре с корреспондентом РИА Новости, она сообщила, что "просто делилась новостями", не понимая, того что информация может быть передана в СБУ, и на ее же односельчан могут быть совершены покушения с целью убийства."Дочке 28 лет, я не могу управлять ее жизнью. Если это правда, что (она работает с СБУ – ред.), я буду с ней говорить, чтобы она прекращала это содействие. Потому что это опасно и для дочери, и для нас. Она у меня одна единственная, и я за нее очень переживаю. Рассказала ей про троих человек, которые пошли (работать – ред.) учителями. Про Наталью, что она раздавала гуманитарку, тоже говорила. Все, что происходило в селе", - рассказала Никитенко РИА Новости.Также женщина вспомнила, что несколько месяцев назад передавала дочери данные о передвижении военной техники в Мелитополе и о большой колонне ВС РФ, когда ездила в Мариуполь. По ее утверждениям поездки в Мелитополь и Мариуполь во время Специальной военной операции были вызваны бытовой необходимостью и никак не связаны со сбором информации о передвижении и мест скопления военной техники ВС РФ."Дочка уехала 24 февраля на первом поезде в Польшу, потом в Нидерланды. С самого начала войны было часто реклама СБУ, которые давали номера телефонов и чатботы, на которые можно сообщать информацию. Это была общедоступная информация. Я просто рассказывала (дочке - ред.), что у нас происходит", - добавила Никитенко.Также при досмотре личного телефона жительницы Степановки было обнаружено сообщение "В примпасаде у восьмого ангара три "зетовских" камаза …". По ее словам, данное сообщение ей переслала ее знакомая, с которой она вместе торговала на рынке. Оно было опубликовано на одном из пропагандистских украинских Telegram-каналов."Я просто "отскринила" и сестре его отправила, она сейчас в Чехии", - пояснила Никитенко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
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в мире, мелитополь, россия, мариуполь, вооруженные силы рф, служба безопасности украины
В мире, Мелитополь, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы РФ, Служба безопасности Украины
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Жительница села Степановка в Запорожской области Людмила Никитенко, задержанная представителями российских силовых ведомств по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, призвала своих родственников в Европе не сотрудничать со Службой безопасности Украины.
По словам Никитенко, она неосознанно передавала данные о передвижении российской военной техники, а также личные данные жителей своего села, которые работают при новой администрации, своей дочери, проживающей в данный момент в Нидерландах, а также сестре, которая на данный момент находится в Чехии.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости, она сообщила, что "просто делилась новостями", не понимая, того что информация может быть передана в СБУ, и на ее же односельчан могут быть совершены покушения с целью убийства.
"Дочке 28 лет, я не могу управлять ее жизнью. Если это правда, что (она работает с СБУ – ред.), я буду с ней говорить, чтобы она прекращала это содействие. Потому что это опасно и для дочери, и для нас. Она у меня одна единственная, и я за нее очень переживаю. Рассказала ей про троих человек, которые пошли (работать – ред.) учителями. Про Наталью, что она раздавала гуманитарку, тоже говорила. Все, что происходило в селе", - рассказала Никитенко РИА Новости.
Также женщина вспомнила, что несколько месяцев назад передавала дочери данные о передвижении военной техники в Мелитополе
и о большой колонне ВС РФ
, когда ездила в Мариуполь
. По ее утверждениям поездки в Мелитополь и Мариуполь во время Специальной военной операции были вызваны бытовой необходимостью и никак не связаны со сбором информации о передвижении и мест скопления военной техники ВС РФ.
"Дочка уехала 24 февраля на первом поезде в Польшу
, потом в Нидерланды
. С самого начала войны было часто реклама СБУ
, которые давали номера телефонов и чатботы, на которые можно сообщать информацию. Это была общедоступная информация. Я просто рассказывала (дочке - ред.), что у нас происходит", - добавила Никитенко.
Также при досмотре личного телефона жительницы Степановки было обнаружено сообщение "В примпасаде у восьмого ангара три "зетовских" камаза …". По ее словам, данное сообщение ей переслала ее знакомая, с которой она вместе торговала на рынке. Оно было опубликовано на одном из пропагандистских украинских Telegram-каналов.
"Я просто "отскринила" и сестре его отправила, она сейчас в Чехии", - пояснила Никитенко.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.