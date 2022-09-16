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Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций - РИА Новости, 16.09.2022
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Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций
Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций - РИА Новости, 16.09.2022
Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций, которые, по ее мнению, необходимы для прекращения... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:00
2022-09-16T20:00
в мире
владимир путин
нэнси пелоси
россия
украина
сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций, которые, по ее мнению, необходимы для прекращения спецоперации на Украине. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции председателей парламентов "Большой семерки" в Берлине.“Для этого (прекращения огня - ред.) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать”, - заявила она.Пелоси добавила, что считает необходимым лишать РФ замороженных активов и направлять их на восстановление Украины.“Захватить российские активы, заморозить их, а затем использовать для восстановления Украины. Для этого потребуется много денег”, - сообщила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, владимир путин, нэнси пелоси, россия, украина, сша, конгресс сша
В мире, Владимир Путин, Нэнси Пелоси, Россия, Украина, США, Конгресс США
20:00 16.09.2022
 
Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций

Пелоси заявила, что для прекращения огня на Украине необходимы антироссийские санкции

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций, которые, по ее мнению, необходимы для прекращения спецоперации на Украине. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции председателей парламентов "Большой семерки" в Берлине.
“Для этого (прекращения огня - ред.) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать”, - заявила она.
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Пелоси добавила, что считает необходимым лишать РФ замороженных активов и направлять их на восстановление Украины.
“Захватить российские активы, заморозить их, а затем использовать для восстановления Украины. Для этого потребуется много денег”, - сообщила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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