https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817411285.html
Путин возмутился санкциям против детей российских чиновников
Путин возмутился санкциям против детей российских чиновников - РИА Новости, 16.09.2022
Путин возмутился санкциям против детей российских чиновников
Президент РФ Владимир Путин назвал шизофренией санкции против детей российских чиновников. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:54
2022-09-16T18:54
2022-09-16T22:28
в мире
владимир путин
россия
украина
рамзан кадыров
министерство финансов сша
сша
санкции в отношении россии
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шизофренией санкции против детей российских чиновников.Министерство финансов США в четверг опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в минфине США также называют "женами" Кадырова."Я первый раз об этом слышу просто. Я был занят другими вопросами, не знаю … Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить - это вообще запредельные вещи, мне кажется, они перестали понимать, что они делают", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, отвечая на вопрос журналиста о санкциях против несовершеннолетних детей Кадырова.Глава Чечни накануне объяснил введенные Вашингтоном против него санкции отсутствием морали и логики в руководстве США. Также он призвал Вашингтон "не тянуть резину" и включить в санкционные списки всех его детей, в том числе и самых младших, которым исполнилось по пять лет.
https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817297500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, рамзан кадыров, министерство финансов сша, сша, санкции в отношении россии, санкции
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Министерство финансов США, США, Санкции в отношении России, Санкции
18:54 16.09.2022 (обновлено: 22:28 16.09.2022)
Путин возмутился санкциям против детей российских чиновников
Путин назвал санкции против несовершеннолетних детей российских чиновников шизофренией