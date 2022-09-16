https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817411285.html

Путин возмутился санкциям против детей российских чиновников

Путин возмутился санкциям против детей российских чиновников - РИА Новости, 16.09.2022

Путин возмутился санкциям против детей российских чиновников

Президент РФ Владимир Путин назвал шизофренией санкции против детей российских чиновников. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:54

2022-09-16T18:54

2022-09-16T22:28

в мире

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россия

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сша

санкции в отношении россии

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шизофренией санкции против детей российских чиновников.Министерство финансов США в четверг опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в минфине США также называют "женами" Кадырова."Я первый раз об этом слышу просто. Я был занят другими вопросами, не знаю … Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить - это вообще запредельные вещи, мне кажется, они перестали понимать, что они делают", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, отвечая на вопрос журналиста о санкциях против несовершеннолетних детей Кадырова.Глава Чечни накануне объяснил введенные Вашингтоном против него санкции отсутствием морали и логики в руководстве США. Также он призвал Вашингтон "не тянуть резину" и включить в санкционные списки всех его детей, в том числе и самых младших, которым исполнилось по пять лет.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817297500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, украина, рамзан кадыров, министерство финансов сша, сша, санкции в отношении россии, санкции