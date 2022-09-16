https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817214384.html

Китай введет санкции против глав Raytheon Technologies и Boeing Defense

Китай введет санкции против глав Raytheon Technologies и Boeing Defense - РИА Новости, 16.09.2022

Китай введет санкции против глав Raytheon Technologies и Boeing Defense

Власти Китая приняли решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies и президента и главного... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:21

2022-09-16T12:21

2022-09-16T12:21

в мире

китай

raytheon

тайвань

сша

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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Власти Китая приняли решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies и президента и главного исполнительного директора Boeing Defense, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя одобренную ранее госдепартаментом возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов.Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Пекин в ответ примет "законные и необходимые" ответные меры."В целях защиты суверенитета и интересов безопасности Китая китайское правительство приняло решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies и президента и главного исполнительного директора Boeing Defense", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на эту поездку Пекин провел масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял ряд других мер.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220916/tayvan-1817172468.html

https://ria.ru/20220915/tayvan-1817057194.html

https://ria.ru/20220915/tayvan-1816993830.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, raytheon, тайвань, сша