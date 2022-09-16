https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817197233.html
Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции
Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции - РИА Новости, 16.09.2022
Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:35
2022-09-16T11:35
2022-09-16T11:43
владимир путин
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санкции
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции."Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", - сообщил Путин, выступая на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шос, россия, в мире, санкции в отношении россии, санкции
Владимир Путин, ШОС, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Санкции
11:35 16.09.2022 (обновлено: 11:43 16.09.2022)
Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции
Президент Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции