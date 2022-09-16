https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817197233.html

Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции

Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции - РИА Новости, 16.09.2022

Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:35

2022-09-16T11:35

2022-09-16T11:43

владимир путин

шос

россия

в мире

санкции в отношении россии

санкции

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции."Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", - сообщил Путин, выступая на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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