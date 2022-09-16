https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817154007.html

США ввели санкции против главы НСПК

США ввели санкции против главы НСПК - РИА Новости, 16.09.2022

США ввели санкции против главы НСПК

США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева, сообщается в документе на сайте американского... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T06:56

2022-09-16T06:56

2022-09-16T08:56

экономика

владимир комлев

сша

россия

санкции в отношении россии

платежная система "мир"

национальная система платежных карт (нспк)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева, сообщается в документе на сайте американского Министерства финансов.Кроме того, Штаты готовы ввести ограничительные меры за поддержку использования национальной платежной системы "Мир" за пределами России, говорится в документе.Обстановка в медиа-пространстве вокруг платежной системы начала обостряться еще до заявлений Вашингтона. На днях в соцсетях появились фото объявления на стойке отеля Alva Donna, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Кроме того, СМИ сообщали о проблемах с приемом российских карт и в других гостиницах со ссылкой на указания ЦБ страны. Тем не менее в НСПК уточнили, что возможны единичные случаи отказов проведения операций, но "работа идет в абсолютно нормальном режиме". По словам Комлева, "везде, где карты "Мир" принимались, они принимаются".Сегодня туристы могут оплачивать ими услуги или снимать наличные в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.Санкции против России Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от покупаемых у Москвы энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816967525.html

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экономика, владимир комлев, сша, россия, санкции в отношении россии, платежная система "мир", национальная система платежных карт (нспк)