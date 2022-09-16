https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817148279.html

Посол России сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"

Посол России сравнил США с "ковбоем с плохим зрением" - РИА Новости, 16.09.2022

Посол России сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"

США после введения очередного пакета санкционных мер в отношении Москвы напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T03:22

2022-09-16T03:22

2022-09-16T08:22

россия

сша

в мире

анатолий антонов

владимир путин

министерство финансов сша

министерство торговли сша

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:45:2048:1197_1920x0_80_0_0_b977dd6f6f8397123bd6c25c87d07f5c.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США после введения очередного пакета санкционных мер в отношении Москвы напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова распространила дипмиссия на странице во "ВКонтакте".Посол указал на "сумбурность" очередного пакета рестрикций США, а также на то, что Вашингтон, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.По мнению Антонова, "твердолобость" Штатов, продолжающих раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет."Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики", — добавил российский дипломат.В заключение он подчеркнул, что американские ограничения не способны повлиять на подходы и позиции Москвы."Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран — участниц ШОС", — резюмировал глава дипмиссии.Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Ведомство также расширило экспортные ограничения в отношении Москвы и Минска.

https://ria.ru/20220914/ssha-1816841783.html

https://ria.ru/20220914/antonov-1816846521.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, анатолий антонов, владимир путин, министерство финансов сша, министерство торговли сша, шос