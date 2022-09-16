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Посол России сравнил США с "ковбоем с плохим зрением" - РИА Новости, 16.09.2022
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Посол России сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"
Посол России сравнил США с "ковбоем с плохим зрением" - РИА Новости, 16.09.2022
Посол России сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"
США после введения очередного пакета санкционных мер в отношении Москвы напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T03:22
2022-09-16T08:22
россия
сша
в мире
анатолий антонов
владимир путин
министерство финансов сша
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США после введения очередного пакета санкционных мер в отношении Москвы напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова распространила дипмиссия на странице во "ВКонтакте".Посол указал на "сумбурность" очередного пакета рестрикций США, а также на то, что Вашингтон, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.По мнению Антонова, "твердолобость" Штатов, продолжающих раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет."Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики", — добавил российский дипломат.В заключение он подчеркнул, что американские ограничения не способны повлиять на подходы и позиции Москвы."Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран — участниц ШОС", — резюмировал глава дипмиссии.Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Ведомство также расширило экспортные ограничения в отношении Москвы и Минска.
https://ria.ru/20220914/ssha-1816841783.html
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россия, сша, в мире, анатолий антонов, владимир путин, министерство финансов сша, министерство торговли сша, шос
Россия, США, В мире, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Министерство финансов США, Министерство торговли США, ШОС
03:22 16.09.2022 (обновлено: 08:22 16.09.2022)
 
Посол России сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"

Посол России: США не желают признать, что односторонние рестрикции не достигнут целей

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США после введения очередного пакета санкционных мер в отношении Москвы напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова распространила дипмиссия на странице во "ВКонтакте".

"Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей", — сказал Антонов.

Посол указал на "сумбурность" очередного пакета рестрикций США, а также на то, что Вашингтон, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.
По мнению Антонова, "твердолобость" Штатов, продолжающих раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет.
"Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики", — добавил российский дипломат.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 20:18
Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми
В заключение он подчеркнул, что американские ограничения не способны повлиять на подходы и позиции Москвы.
"Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран — участниц ШОС", — резюмировал глава дипмиссии.
Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Ведомство также расширило экспортные ограничения в отношении Москвы и Минска.
Посол России в США Анатолий Антонов во время брифинга в Госдуме РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 21:00
Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон
 
РоссияСШАВ миреАнатолий АнтоновВладимир ПутинМинистерство финансов СШАМинистерство торговли СШАШОС
 
 
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