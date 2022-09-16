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"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины - РИА Новости, 16.09.2022
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"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины
"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины - РИА Новости, 16.09.2022
"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины
Шведская торговая компания H&M стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана, которую только готовят к продаже, сообщает газета "Известия"... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:52
2022-09-16T02:53
экономика
россия
швеция
h&m
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Шведская торговая компания H&amp;M стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана, которую только готовят к продаже, сообщает газета "Известия" со ссылкой на близкий к руководству ритейлера источник, при этом в самой компании заявили, что распродают сток.В конце августа сотрудники H&amp;M сообщили РИА Новости, что товары, в том числе из осенне-зимней коллекции, поставляются в магазин ежедневно, однако все они были ввезены в страну до 24 февраля и хранились на складах, новых поставок не ожидается. Позднее - в начале сентября - в пресс-службе самой торговой компании сообщили, что магазины останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока."Компания H&amp;M начала поставлять в РФ новую коллекцию, рассказал "Известиям" источник, близкий к руководству ритейлера. В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети", - говорится в сообщении издании.При этом в самой компании эту информацию не подтвердили, сообщив изданию, что в магазинах продается оставшийся товар.По словам источника газеты, H&amp;M заинтересован в том, чтобы "продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана"."Для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников - штатный персонал не справлялся с объемами поставок. Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже", - добавил собеседник издания.Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&amp;Mauritz (H&amp;M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
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экономика, россия, швеция, h&m
Экономика, Россия, Швеция, H&M
02:52 16.09.2022 (обновлено: 02:53 16.09.2022)
 
"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины

Газета "Известия" сообщила, что H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Шведская торговая компания H&M стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана, которую только готовят к продаже, сообщает газета "Известия" со ссылкой на близкий к руководству ритейлера источник, при этом в самой компании заявили, что распродают сток.
В конце августа сотрудники H&M сообщили РИА Новости, что товары, в том числе из осенне-зимней коллекции, поставляются в магазин ежедневно, однако все они были ввезены в страну до 24 февраля и хранились на складах, новых поставок не ожидается. Позднее - в начале сентября - в пресс-службе самой торговой компании сообщили, что магазины останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.
"Компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию, рассказал "Известиям" источник, близкий к руководству ритейлера. В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети", - говорится в сообщении издании.
При этом в самой компании эту информацию не подтвердили, сообщив изданию, что в магазинах продается оставшийся товар.
По словам источника газеты, H&M заинтересован в том, чтобы "продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана".
"Для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников - штатный персонал не справлялся с объемами поставок. Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже", - добавил собеседник издания.
Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.

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