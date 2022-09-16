https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817147351.html

"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины

"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины - РИА Новости, 16.09.2022

"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины

Шведская торговая компания H&M стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана, которую только готовят к продаже, сообщает газета "Известия"... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:52

2022-09-16T02:52

2022-09-16T02:53

экономика

россия

швеция

h&m

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151577_0:266:3072:1993_1920x0_80_0_0_2af64c975fdf2c269ece175e2598ff4c.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Шведская торговая компания H&M стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана, которую только готовят к продаже, сообщает газета "Известия" со ссылкой на близкий к руководству ритейлера источник, при этом в самой компании заявили, что распродают сток.В конце августа сотрудники H&M сообщили РИА Новости, что товары, в том числе из осенне-зимней коллекции, поставляются в магазин ежедневно, однако все они были ввезены в страну до 24 февраля и хранились на складах, новых поставок не ожидается. Позднее - в начале сентября - в пресс-службе самой торговой компании сообщили, что магазины останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока."Компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию, рассказал "Известиям" источник, близкий к руководству ритейлера. В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети", - говорится в сообщении издании.При этом в самой компании эту информацию не подтвердили, сообщив изданию, что в магазинах продается оставшийся товар.По словам источника газеты, H&M заинтересован в том, чтобы "продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана"."Для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников - штатный персонал не справлялся с объемами поставок. Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже", - добавил собеседник издания.Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.

https://realty.ria.ru/20220913/iski-1816414814.html

https://realty.ria.ru/20220812/sud-1809075964.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, швеция, h&m