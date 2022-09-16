https://ria.ru/20220916/rvio-1817141491.html

В Москве представят сборник документов о зверствах бандеровцев

В Москве представят сборник документов о зверствах бандеровцев - РИА Новости, 16.09.2022

В Москве представят сборник документов о зверствах бандеровцев

Презентация сборника Российского военно-исторического общества (РВИО) "Черная книга. Зверства бандеровцев", который рассказывает, какие лютые способы... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T00:19

2022-09-16T00:19

2022-09-16T00:32

степан бандера

роман шухевич

россия

москва

украина

российское военно-историческое общество (рвио)

украинская повстанческая армия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Презентация сборника Российского военно-исторического общества (РВИО) "Черная книга. Зверства бандеровцев", который рассказывает, какие лютые способы использовали украинские националисты, убивая людей в годы Великой Отечественной войны и после нее, и которые сейчас используют тамошние неонацисты, пройдет в пятницу в Москве."Не каждый человек сможет дочитать книгу до конца. Сцены кровавых преступлений пособников Гитлера на Украине в 1941-1945 годах невероятны по своей жестокости. Но люди в России, на Донбассе, на Украине и во всем мире должны знать о подлых злодеяниях нелюдей - бандеровцах, возомнивших, что могут безнаказанно убивать женщин, детей, стариков", - отметил научный директор РВИО, редактор и составитель новой книги Михаил Мягков. Его слова приводит пресс-служба РВИО."Современные укронацисты – прямые потомки гитлеровских извергов. Почерк тот же: пытки над мирными гражданами и военнопленными, расстрелы, издевательства, политика выжженной земли. Мы должны знать, с кем столкнулись сегодня наши воины и кто руководит их действиями, за что сегодня сражается Россия и Русский мир", - добавил Мягков.В основу сборника легли материалы Центрального архива министерства обороны РФ и Центрального архива ФСБ России. Многие документы впервые будут представлены широкой общественности.Еще до Второй мировой войны лидеры ОУН* (Организация украинских националистов, запрещена в России) Степан Бандера и Роман Шухевич тесно сотрудничали с немецкими спецслужбами. К моменту нападения Германии на СССР идеология бандеровщины и ее боевые структуры уже были оформлены, одобрены в вышестоящих немецких штабах и готовы к действию.Украинские националисты беспрепятственно переходили из украинской охранной или карательной полиции в ряды Украинской повстанческой армии* (УПА, запрещена в России) и обратно. Всего они получили от гитлеровцев более 700 минометов, около 10 тысяч станковых и ручных пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов. Кроме оружия, в распоряжение главного штаба УПА было предоставлено 300 полевых радиостанций, около 100 портативных типографий и другого снаряжения, выделены немецкие военные инструкторы и специалисты.* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20210929/istoriki-1752244038.html

https://ria.ru/20220607/kovpak-1793618476.html

россия

москва

украина

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степан бандера, роман шухевич, россия, москва, украина, российское военно-историческое общество (рвио), украинская повстанческая армия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)