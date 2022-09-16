00:19 16.09.2022 (обновлено: 00:32 16.09.2022)
В Москве представят сборник документов о зверствах бандеровцев
В Москве презентуют сборник документов о зверских убийствах людей бандеровцами
© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в медиабанкСельские жители во время опознания тел своих родных, зверски замученных и расстрелянных фашистскими оккупантами и их пособниками на территории Украины
Сельские жители во время опознания тел своих родных, зверски замученных и расстрелянных фашистскими оккупантами и их пособниками на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Презентация сборника Российского военно-исторического общества (РВИО) "Черная книга. Зверства бандеровцев", который рассказывает, какие лютые способы использовали украинские националисты, убивая людей в годы Великой Отечественной войны и после нее, и которые сейчас используют тамошние неонацисты, пройдет в пятницу в Москве.
"Не каждый человек сможет дочитать книгу до конца. Сцены кровавых преступлений пособников Гитлера на Украине в 1941-1945 годах невероятны по своей жестокости. Но люди в России, на Донбассе, на Украине и во всем мире должны знать о подлых злодеяниях нелюдей - бандеровцах, возомнивших, что могут безнаказанно убивать женщин, детей, стариков", - отметил научный директор РВИО, редактор и составитель новой книги Михаил Мягков. Его слова приводит пресс-служба РВИО.
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"Современные укронацисты – прямые потомки гитлеровских извергов. Почерк тот же: пытки над мирными гражданами и военнопленными, расстрелы, издевательства, политика выжженной земли. Мы должны знать, с кем столкнулись сегодня наши воины и кто руководит их действиями, за что сегодня сражается Россия и Русский мир", - добавил Мягков.
В основу сборника легли материалы Центрального архива министерства обороны РФ и Центрального архива ФСБ России. Многие документы впервые будут представлены широкой общественности.
Еще до Второй мировой войны лидеры ОУН* (Организация украинских националистов, запрещена в России) Степан Бандера и Роман Шухевич тесно сотрудничали с немецкими спецслужбами. К моменту нападения Германии на СССР идеология бандеровщины и ее боевые структуры уже были оформлены, одобрены в вышестоящих немецких штабах и готовы к действию.
Украинские националисты беспрепятственно переходили из украинской охранной или карательной полиции в ряды Украинской повстанческой армии* (УПА, запрещена в России) и обратно. Всего они получили от гитлеровцев более 700 минометов, около 10 тысяч станковых и ручных пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов. Кроме оружия, в распоряжение главного штаба УПА было предоставлено 300 полевых радиостанций, около 100 портативных типографий и другого снаряжения, выделены немецкие военные инструкторы и специалисты.
* Запрещенные в России экстремистские организации