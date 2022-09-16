https://ria.ru/20220916/rostov-na-donu-1817356543.html

Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города

Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города - РИА Новости, 16.09.2022

Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города

Делегации городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону прибыли в столицу Ростовской области на празднование Дня города, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:19

2022-09-16T17:19

2022-09-16T17:19

ростовская область

алексей логвиненко

ростов-на-дону

ростовская область

политика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Делегации городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону прибыли в столицу Ростовской области на празднование Дня города, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Праздничные мероприятия в честь 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону запланированы в городе на 17-18 сентября. На торжественном приеме присутствовали главы официальных делегаций породненных городов, зарубежных городов-партнеров и участников первого международного фестиваля купечества имени Чехова."Обмен делегациями и участие в разных событиях городов-побратимов и городов-партнеров – это прекрасная возможность узнать наш город изнутри, проникнуться его традициями, обычаями, оценить уровень развития экономики и уровень благосостояния горожан", - сказал Логвиненко, обращаясь к присутствующим. Он подчеркнул, что текущая политическая ситуация в мире не только не повлияла, но и укрепила взаимоотношения региона с ближайшими соседями и партнерами: Арменией, Белоруссией, Абхазией, Киргизией. Глава горадминистрации отметил растущую значимость дружбы с муниципалитетом Муратпаша Анталии и в целом российско-турецких отношений.На встрече присутствовали гости из самого молодого побратима города - Сейшельских Островов, а также партнеры из Донецка и Луганска. "Несмотря на военные действия, которые разворачиваются на территориях народных республик, нам особо приятно встречать делегации и творческие коллективы наших соседей", - добавил Логвиненко.В завершении встречи члены делегаций обменились подарками с администрацией города, их поздравили ростовские артисты совместно с хореографическим коллективом "Феерия".

https://ria.ru/20220915/rostov-1817126170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей логвиненко, ростов-на-дону, ростовская область, политика