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Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города - РИА Новости, 16.09.2022
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https://ria.ru/20220916/rostov-na-donu-1817356543.html
Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города
Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города - РИА Новости, 16.09.2022
Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города
Делегации городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону прибыли в столицу Ростовской области на празднование Дня города, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:19
2022-09-16T17:19
ростовская область
алексей логвиненко
ростов-на-дону
ростовская область
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Делегации городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону прибыли в столицу Ростовской области на празднование Дня города, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Праздничные мероприятия в честь 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону запланированы в городе на 17-18 сентября. На торжественном приеме присутствовали главы официальных делегаций породненных городов, зарубежных городов-партнеров и участников первого международного фестиваля купечества имени Чехова."Обмен делегациями и участие в разных событиях городов-побратимов и городов-партнеров – это прекрасная возможность узнать наш город изнутри, проникнуться его традициями, обычаями, оценить уровень развития экономики и уровень благосостояния горожан", - сказал Логвиненко, обращаясь к присутствующим. Он подчеркнул, что текущая политическая ситуация в мире не только не повлияла, но и укрепила взаимоотношения региона с ближайшими соседями и партнерами: Арменией, Белоруссией, Абхазией, Киргизией. Глава горадминистрации отметил растущую значимость дружбы с муниципалитетом Муратпаша Анталии и в целом российско-турецких отношений.На встрече присутствовали гости из самого молодого побратима города - Сейшельских Островов, а также партнеры из Донецка и Луганска. "Несмотря на военные действия, которые разворачиваются на территориях народных республик, нам особо приятно встречать делегации и творческие коллективы наших соседей", - добавил Логвиненко.В завершении встречи члены делегаций обменились подарками с администрацией города, их поздравили ростовские артисты совместно с хореографическим коллективом "Феерия".
https://ria.ru/20220915/rostov-1817126170.html
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алексей логвиненко, ростов-на-дону, ростовская область, политика
Ростовская область , Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Политика
17:19 16.09.2022
 
Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города

Делегации городов-побратимов и партнеров прибыли в Ростов-на-Дону на День города

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Делегации городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону прибыли в столицу Ростовской области на празднование Дня города, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Праздничные мероприятия в честь 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону запланированы в городе на 17-18 сентября. На торжественном приеме присутствовали главы официальных делегаций породненных городов, зарубежных городов-партнеров и участников первого международного фестиваля купечества имени Чехова.
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 21:23Ростовская область
Выдающихся ростовчан наградили в преддверии Дня города
"Обмен делегациями и участие в разных событиях городов-побратимов и городов-партнеров – это прекрасная возможность узнать наш город изнутри, проникнуться его традициями, обычаями, оценить уровень развития экономики и уровень благосостояния горожан", - сказал Логвиненко, обращаясь к присутствующим. Он подчеркнул, что текущая политическая ситуация в мире не только не повлияла, но и укрепила взаимоотношения региона с ближайшими соседями и партнерами: Арменией, Белоруссией, Абхазией, Киргизией. Глава горадминистрации отметил растущую значимость дружбы с муниципалитетом Муратпаша Анталии и в целом российско-турецких отношений.
На встрече присутствовали гости из самого молодого побратима города - Сейшельских Островов, а также партнеры из Донецка и Луганска. "Несмотря на военные действия, которые разворачиваются на территориях народных республик, нам особо приятно встречать делегации и творческие коллективы наших соседей", - добавил Логвиненко.
В завершении встречи члены делегаций обменились подарками с администрацией города, их поздравили ростовские артисты совместно с хореографическим коллективом "Феерия".
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14 сентября, 16:35
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Ростовская областьАлексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуРостовская областьПолитика
 
 
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