Делегации городов-побратимов прибыли в Ростов-на-Дону на День города
Делегации городов-побратимов и партнеров прибыли в Ростов-на-Дону на День города
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Делегации городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону прибыли в столицу Ростовской области на празднование Дня города, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Праздничные мероприятия в честь 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону запланированы в городе на 17-18 сентября. На торжественном приеме присутствовали главы официальных делегаций породненных городов, зарубежных городов-партнеров и участников первого международного фестиваля купечества имени Чехова.
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"Обмен делегациями и участие в разных событиях городов-побратимов и городов-партнеров – это прекрасная возможность узнать наш город изнутри, проникнуться его традициями, обычаями, оценить уровень развития экономики и уровень благосостояния горожан", - сказал Логвиненко, обращаясь к присутствующим. Он подчеркнул, что текущая политическая ситуация в мире не только не повлияла, но и укрепила взаимоотношения региона с ближайшими соседями и партнерами: Арменией, Белоруссией, Абхазией, Киргизией. Глава горадминистрации отметил растущую значимость дружбы с муниципалитетом Муратпаша Анталии и в целом российско-турецких отношений.
На встрече присутствовали гости из самого молодого побратима города - Сейшельских Островов, а также партнеры из Донецка и Луганска. "Несмотря на военные действия, которые разворачиваются на территориях народных республик, нам особо приятно встречать делегации и творческие коллективы наших соседей", - добавил Логвиненко.
В завершении встречи члены делегаций обменились подарками с администрацией города, их поздравили ростовские артисты совместно с хореографическим коллективом "Феерия".
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