https://ria.ru/20220916/rossiya-1817225314.html

Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО

Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО - РИА Новости, 16.09.2022

Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно быть готовыми к тому, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем продолжать противопоставлять свою страну... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:58

2022-09-16T12:58

2022-09-16T12:58

в мире

олаф шольц

россия

германия

евросоюз

нато

владимир путин

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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно быть готовыми к тому, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем продолжать противопоставлять свою страну Германии, НАТО и ЕС."Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу, которые, кстати, Путин никогда не признавал в качестве ключевых политических игроков и всегда с ними сражался", - сказал Шольц в ходе своего выступления на конференции бундесвера в пятницу.Трансляцию выступления в прямом эфире вёл телеканал Phoenix.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, олаф шольц, россия, германия, евросоюз, нато, владимир путин