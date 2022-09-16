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Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО
Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО - РИА Новости, 16.09.2022
Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно быть готовыми к тому, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем продолжать противопоставлять свою страну... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:58
2022-09-16T12:58
2022-09-16T12:58
в мире
олаф шольц
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евросоюз
нато
владимир путин
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно быть готовыми к тому, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем продолжать противопоставлять свою страну Германии, НАТО и ЕС."Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу, которые, кстати, Путин никогда не признавал в качестве ключевых политических игроков и всегда с ними сражался", - сказал Шольц в ходе своего выступления на конференции бундесвера в пятницу.Трансляцию выступления в прямом эфире вёл телеканал Phoenix.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, россия, германия, евросоюз, нато, владимир путин
В мире, Олаф Шольц, Россия, Германия, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин
Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО
Шольц призвал готовиться к тому, что Россия и далее будет противопоставлять себя ЕС и НАТО
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно быть готовыми к тому, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем продолжать противопоставлять свою страну Германии, НАТО и ЕС.
"Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу, которые, кстати, Путин никогда не признавал в качестве ключевых политических игроков и всегда с ними сражался", - сказал Шольц в ходе своего выступления на конференции бундесвера в пятницу.
Трансляцию выступления в прямом эфире вёл телеканал Phoenix.