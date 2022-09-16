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Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО - РИА Новости, 16.09.2022
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Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО
Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО - РИА Новости, 16.09.2022
Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно быть готовыми к тому, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем продолжать противопоставлять свою страну... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:58
2022-09-16T12:58
в мире
олаф шольц
россия
германия
евросоюз
нато
владимир путин
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно быть готовыми к тому, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем продолжать противопоставлять свою страну Германии, НАТО и ЕС."Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу, которые, кстати, Путин никогда не признавал в качестве ключевых политических игроков и всегда с ними сражался", - сказал Шольц в ходе своего выступления на конференции бундесвера в пятницу.Трансляцию выступления в прямом эфире вёл телеканал Phoenix.
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в мире, олаф шольц, россия, германия, евросоюз, нато, владимир путин
В мире, Олаф Шольц, Россия, Германия, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин
12:58 16.09.2022
 
Шольц считает, что Россия и впредь будет противопоставлять себя ЕС и НАТО

Шольц призвал готовиться к тому, что Россия и далее будет противопоставлять себя ЕС и НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно быть готовыми к тому, что президент РФ Владимир Путин в обозримом будущем продолжать противопоставлять свою страну Германии, НАТО и ЕС.
"Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу, которые, кстати, Путин никогда не признавал в качестве ключевых политических игроков и всегда с ними сражался", - сказал Шольц в ходе своего выступления на конференции бундесвера в пятницу.
Трансляцию выступления в прямом эфире вёл телеканал Phoenix.
Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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В миреОлаф ШольцРоссияГерманияЕвросоюзНАТОВладимир Путин
 
 
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