https://ria.ru/20220916/rosneft-1817473233.html

"Роснефть" инвестировала в нефтепереработку в Германии 4,6 миллиарда евро

"Роснефть" инвестировала в нефтепереработку в Германии 4,6 миллиарда евро - РИА Новости, 16.09.2022

"Роснефть" инвестировала в нефтепереработку в Германии 4,6 миллиарда евро

Общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в ФРГ составил 4,6 миллиарда евро, планировалось инвестировать еще, в том числе в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T23:34

2022-09-16T23:34

2022-09-16T23:39

экономика

германия

роснефть

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в ФРГ составил 4,6 миллиарда евро, планировалось инвестировать еще, в том числе в нефтеперерабатывающий завод PCK, сообщила компания."Общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 миллиарда евро. Дополнительные инвестиции планировались в связи с увеличением доли акционерного капитала компании в РСК и переходом к производству биотоплива", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что также были планы по дальнейшему развитию производства и инфраструктуры заводов. Инвестиционные программы в частности предусматривали реализацию зеленых проектов, проектов в области нефтехимии и энергетики.Среди них программа по повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов, ряд крупных проектов по очистке сточных и грунтовых вод на заводах PCK, MiRO и Bayernoil, проект по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии (для последующего производства моторных и авиатоплив), проекты по производству синтетических моторных топлив, также сообщила "Роснефть".Ранее в пятницу министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. По данным минэкономики, это необходимо для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.

https://ria.ru/20220916/rosneft-1817471162.html

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экономика, германия, роснефть, россия