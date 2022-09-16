23:34 16.09.2022 (обновлено: 23:39 16.09.2022)
"Роснефть" инвестировала в нефтепереработку в Германии 4,6 миллиарда евро
"Роснефть": инвестиции в нефтепереработку в Германии в итоге составили 4,6 миллиарда евро
© AP Photo / Darko VojinovicРабочий на НПЗ
© AP Photo / Darko Vojinovic
Рабочий на НПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в ФРГ составил 4,6 миллиарда евро, планировалось инвестировать еще, в том числе в нефтеперерабатывающий завод PCK, сообщила компания.
"Общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 миллиарда евро. Дополнительные инвестиции планировались в связи с увеличением доли акционерного капитала компании в РСК и переходом к производству биотоплива", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что также были планы по дальнейшему развитию производства и инфраструктуры заводов. Инвестиционные программы в частности предусматривали реализацию зеленых проектов, проектов в области нефтехимии и энергетики.
Среди них программа по повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов, ряд крупных проектов по очистке сточных и грунтовых вод на заводах PCK, MiRO и Bayernoil, проект по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии (для последующего производства моторных и авиатоплив), проекты по производству синтетических моторных топлив, также сообщила "Роснефть".
Ранее в пятницу министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. По данным минэкономики, это необходимо для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.
Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.
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