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Rosneft Deutschland выполняла все требования Германии, заявила "Роснефть" - РИА Новости, 16.09.2022
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Rosneft Deutschland выполняла все требования Германии, заявила "Роснефть"
Rosneft Deutschland выполняла все требования Германии, заявила "Роснефть" - РИА Новости, 16.09.2022
Rosneft Deutschland выполняла все требования Германии, заявила "Роснефть"
Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставке нефтепродуктов, обсуждала новые контракты для энергобезопасности регионов Германии и Польши, заявила РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:14
2022-09-16T23:45
экономика
германия
польша
роснефть
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставке нефтепродуктов, обсуждала новые контракты для энергобезопасности регионов Германии и Польши, заявила "Роснефть"."Компания выполняла все требования регуляторов Германии, что неоднократно ими же было признано, прозрачно и открыто работала на рынке, обеспечивая снабжение топливом потребителей. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке ФРГ, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме и проводила переговоры по необходимым новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше", - говорится в сообщении российской компании.Ранее в пятницу немецкое минэкономики сообщило, что Германия передает дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству ФРГ. Вместе с компаниями регулятор получает контроль над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, таким образом, это одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в ФРГ.Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над дочерними структурами "Роснефти" стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией. По данным минэкономики, эти меры были необходимы для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.
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экономика, германия, польша, роснефть, россия
Экономика, Германия, Польша, Роснефть, Россия
23:14 16.09.2022 (обновлено: 23:45 16.09.2022)
 
Rosneft Deutschland выполняла все требования Германии, заявила "Роснефть"

"Роснефть": Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставке нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРоснефть
Роснефть - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роснефть. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставке нефтепродуктов, обсуждала новые контракты для энергобезопасности регионов Германии и Польши, заявила "Роснефть".
"Компания выполняла все требования регуляторов Германии, что неоднократно ими же было признано, прозрачно и открыто работала на рынке, обеспечивая снабжение топливом потребителей. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке ФРГ, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме и проводила переговоры по необходимым новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше", - говорится в сообщении российской компании.
Ранее в пятницу немецкое минэкономики сообщило, что Германия передает дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству ФРГ. Вместе с компаниями регулятор получает контроль над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, таким образом, это одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в ФРГ.
Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над дочерними структурами "Роснефти" стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией. По данным минэкономики, эти меры были необходимы для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 18:23
Индонезия не смогла купить российскую нефть из-за высокого спроса на нее
 
ЭкономикаГерманияПольшаРоснефтьРоссия
 
 
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