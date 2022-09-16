https://ria.ru/20220916/rosneft-1817471162.html

Rosneft Deutschland выполняла все требования Германии, заявила "Роснефть"

Rosneft Deutschland выполняла все требования Германии, заявила "Роснефть" - РИА Новости, 16.09.2022

Rosneft Deutschland выполняла все требования Германии, заявила "Роснефть"

Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставке нефтепродуктов, обсуждала новые контракты для энергобезопасности регионов Германии и Польши, заявила РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T23:14

2022-09-16T23:14

2022-09-16T23:45

экономика

германия

польша

роснефть

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставке нефтепродуктов, обсуждала новые контракты для энергобезопасности регионов Германии и Польши, заявила "Роснефть"."Компания выполняла все требования регуляторов Германии, что неоднократно ими же было признано, прозрачно и открыто работала на рынке, обеспечивая снабжение топливом потребителей. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке ФРГ, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме и проводила переговоры по необходимым новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше", - говорится в сообщении российской компании.Ранее в пятницу немецкое минэкономики сообщило, что Германия передает дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству ФРГ. Вместе с компаниями регулятор получает контроль над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, таким образом, это одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в ФРГ.Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над дочерними структурами "Роснефти" стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией. По данным минэкономики, эти меры были необходимы для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.

https://ria.ru/20220916/neft-1817394072.html

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экономика, германия, польша, роснефть, россия