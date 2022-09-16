https://ria.ru/20220916/rosneft-1817469828.html

"Роснефть" сравнила передачу своих активов Германии с полной их утратой

"Роснефть" сравнила передачу своих активов Германии с полной их утратой - РИА Новости, 16.09.2022

"Роснефть" сравнила передачу своих активов Германии с полной их утратой

Решение правительства ФРГ о передаче активов "Роснефти" под управление немецкого регулятора означает полную их утрату, компания будет работать над защитой... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:53

2022-09-16T22:53

2022-09-16T22:53

экономика

германия

карлсруэ

россия

роснефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Решение правительства ФРГ о передаче активов "Роснефти" под управление немецкого регулятора означает полную их утрату, компания будет работать над защитой акционеров, включая обращение в суд, сообщила "Роснефть"."Решение, принятое Федеральным правительством ФРГ, не является временным, и по сути означает безвозвратную утрату активов. "Роснефть" будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. По данным минэкономики, это необходимо для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.

https://ria.ru/20220916/neft-1817343387.html

германия

карлсруэ

россия

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экономика, германия, карлсруэ, россия, роснефть, санкции в отношении россии