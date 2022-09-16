https://ria.ru/20220916/rosneft-1817467822.html
"Роснефть" назвала передачу своих активов ФРГ нарушением рыночной экономики
"Роснефть" назвала передачу своих активов ФРГ нарушением рыночной экономики - РИА Новости, 16.09.2022
"Роснефть" назвала передачу своих активов ФРГ нарушением рыночной экономики
"Роснефть" назвала передачу своих активов под управление регулятора Германии нарушением принципов рыночной экономики и цивилизации, следует из заявления на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:34
2022-09-16T22:34
2022-09-16T23:27
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Роснефть" назвала передачу своих активов под управление регулятора Германии нарушением принципов рыночной экономики и цивилизации, следует из заявления на сайте компании."Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности", — говорится в релизе.Отмечается, что решение немецкого правительства не носит временный характер, и по сути означает безвозвратную утрату активов, поэтому компания намерена разработать возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд.В корпорации также напомнили, что Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставкам нефтепродуктов, что не раз признавали регуляторы в Германии, а также вела переговоры по новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше.Кроме того, общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в ФРГ составил 4,6 миллиарда евро."Дополнительные инвестиции планировались в связи с увеличением доли акционерного капитала компании в РСК и переходом к производству биотоплива", — сообщается на сайте компании.В заключение, "Роснефть" назвала решение о передаче активов под управление немецкого регулятора незаконным, отметив, что оно соответствует логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии.Вместе с тем российская корпорация выразила готовность обсудить с Германией параметры нового контракта на поставку нефти при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций и законных прав персонала предприятий.Ранее в пятницу Министерство экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что немецкое правительство передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуру "Роснефти", в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, оно получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.Федеральное сетевое агентство также заявило, что на основании попечительского управления первоначальный владелец больше не имеет никаких полномочий, а попечительство направлено на упорядоченное продолжение работы бизнеса и стабилизации группы. Управляющем директором немецких активов "Роснефти" назначен партнер одной из юридических фирм Кристоф Морген.
https://ria.ru/20220916/neft-1817343387.html
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экономика, германия, роснефть, россия, польша, сша
Экономика, Германия, Роснефть, Россия, Польша, США
22:34 16.09.2022 (обновлено: 23:27 16.09.2022)
"Роснефть" назвала передачу своих активов ФРГ нарушением рыночной экономики
"Роснефть" назвала передачу своих активов ФРГ нарушением принципов рыночной экономики
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
"Роснефть" назвала передачу своих активов под управление регулятора Германии нарушением принципов рыночной экономики и цивилизации, следует из заявления
на сайте компании.
"Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности", — говорится в релизе.
Отмечается, что решение немецкого правительства не носит временный характер, и по сути означает безвозвратную утрату активов, поэтому компания намерена разработать возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд.
В корпорации также напомнили, что Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставкам нефтепродуктов, что не раз признавали регуляторы в Германии, а также вела переговоры по новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше
.
Кроме того, общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в ФРГ составил 4,6 миллиарда евро.
"Дополнительные инвестиции планировались в связи с увеличением доли акционерного капитала компании в РСК и переходом к производству биотоплива", — сообщается на сайте компании.
В заключение, "Роснефть" назвала решение о передаче активов под управление немецкого регулятора незаконным, отметив, что оно соответствует логике навязанного США
алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии.
Вместе с тем российская корпорация выразила готовность обсудить с Германией параметры нового контракта на поставку нефти при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций и законных прав персонала предприятий.
Ранее в пятницу Министерство экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что немецкое правительство передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуру "Роснефти", в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, оно получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.
Федеральное сетевое агентство также заявило, что на основании попечительского управления первоначальный владелец больше не имеет никаких полномочий, а попечительство направлено на упорядоченное продолжение работы бизнеса и стабилизации группы. Управляющем директором немецких активов "Роснефти" назначен партнер одной из юридических фирм Кристоф Морген.