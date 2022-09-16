https://ria.ru/20220916/roskosmos-1817243780.html

Делегация "Роскосмоса" не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах

Делегация "Роскосмоса" не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах - РИА Новости, 16.09.2022

Делегация "Роскосмоса" не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах

Делегация "Роскосмоса" не приедет на Международный астронавтический конгресс в Париже - большинству участников отказали в визе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:38

2022-09-16T13:38

2022-09-16T13:38

наука

париж

роскосмос

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747355173_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_cc91b975bb1d80730e0708a3e3928d01.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Делегация "Роскосмоса" не приедет на Международный астронавтический конгресс в Париже - большинству участников отказали в визе, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."Делегация госкорпорации "Роскосмос" не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18-22 сентября 2022 года, поскольку большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки", - говорится в сообщении.Какие представители российской ракетно-космической отрасли собирались посетить конгресс и кому именно отказали в визе, не уточняется.

https://ria.ru/20220913/frantsiya-1816371329.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, роскосмос, космос - риа наука