https://ria.ru/20220916/roskosmos-1817243780.html
Делегация "Роскосмоса" не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах
Делегация "Роскосмоса" не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах - РИА Новости, 16.09.2022
Делегация "Роскосмоса" не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах
Делегация "Роскосмоса" не приедет на Международный астронавтический конгресс в Париже - большинству участников отказали в визе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:38
2022-09-16T13:38
2022-09-16T13:38
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Делегация "Роскосмоса" не приедет на Международный астронавтический конгресс в Париже - большинству участников отказали в визе, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."Делегация госкорпорации "Роскосмос" не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18-22 сентября 2022 года, поскольку большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки", - говорится в сообщении.Какие представители российской ракетно-космической отрасли собирались посетить конгресс и кому именно отказали в визе, не уточняется.
https://ria.ru/20220913/frantsiya-1816371329.html
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париж, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Париж, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Делегация "Роскосмоса" не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах
Делегация "Роскосмоса" не поедет на астронавтический конгресс в Париже из-за отказа в визе