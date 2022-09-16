https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html
РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия
РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия - РИА Новости, 16.09.2022
РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) скорректирует условия внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с требованиями нового... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:38
2022-09-16T15:38
2022-09-16T15:38
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_42ba03e4cb936639f426ea9d71d31edc.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) скорректирует условия внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с требованиями нового времени, рассказал управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов в ходе выступления на заседании комиссии ПФО по улучшению инвестиционного климата."Принимая во внимание современные условия, в которых регионы поддерживают и развивают экспортную деятельность локальных экспортеров и внедряют регстандарт, РЭЦ инициировал ряд изменений как в паспорт федерального проекта, так и в редакцию стандарта. Так, в федеральный проект внесены изменения, в соответствии с которыми внедрять инструменты стандарта равномерно в течение отчетного периода с учетом возможностей регионов. При этом итоговые результаты реализации федерального проекта и конечный срок их достижения остаются неизменными", - сказал Подшивалов.Он обратил внимание на то, что срок внедрения инструментов, не внедренных в прошлом году, перенесен на 1 ноября текущего года.Кроме того, в ближайшее время будет скорректирован и сам стандарт. Так, например, предполагается, что у регионов появится альтернативный вариант разработки и утверждения экспортной стратегии, а также регион сможет участвовать в мероприятиях торгпредств Минпромторга в формате "Час с торгпредом" для продвижения экспортных товаров за границей.
https://ria.ru/20220915/rets-1817012794.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_02f853666f69a06cd4b421d02350ea59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) скорректирует условия внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с требованиями нового времени, рассказал управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов в ходе выступления на заседании комиссии ПФО по улучшению инвестиционного климата.
"Принимая во внимание современные условия, в которых регионы поддерживают и развивают экспортную деятельность локальных экспортеров и внедряют регстандарт, РЭЦ
инициировал ряд изменений как в паспорт федерального проекта, так и в редакцию стандарта. Так, в федеральный проект внесены изменения, в соответствии с которыми внедрять инструменты стандарта равномерно в течение отчетного периода с учетом возможностей регионов. При этом итоговые результаты реализации федерального проекта и конечный срок их достижения остаются неизменными", - сказал Подшивалов.
Он обратил внимание на то, что срок внедрения инструментов, не внедренных в прошлом году, перенесен на 1 ноября текущего года.
Кроме того, в ближайшее время будет скорректирован и сам стандарт. Так, например, предполагается, что у регионов появится альтернативный вариант разработки и утверждения экспортной стратегии, а также регион сможет участвовать в мероприятиях торгпредств Минпромторга в формате "Час с торгпредом" для продвижения экспортных товаров за границей.