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РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия - РИА Новости, 16.09.2022
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РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия
РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия - РИА Новости, 16.09.2022
РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) скорректирует условия внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с требованиями нового... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:38
2022-09-16T15:38
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) скорректирует условия внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с требованиями нового времени, рассказал управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов в ходе выступления на заседании комиссии ПФО по улучшению инвестиционного климата."Принимая во внимание современные условия, в которых регионы поддерживают и развивают экспортную деятельность локальных экспортеров и внедряют регстандарт, РЭЦ инициировал ряд изменений как в паспорт федерального проекта, так и в редакцию стандарта. Так, в федеральный проект внесены изменения, в соответствии с которыми внедрять инструменты стандарта равномерно в течение отчетного периода с учетом возможностей регионов. При этом итоговые результаты реализации федерального проекта и конечный срок их достижения остаются неизменными", - сказал Подшивалов.Он обратил внимание на то, что срок внедрения инструментов, не внедренных в прошлом году, перенесен на 1 ноября текущего года.Кроме того, в ближайшее время будет скорректирован и сам стандарт. Так, например, предполагается, что у регионов появится альтернативный вариант разработки и утверждения экспортной стратегии, а также регион сможет участвовать в мероприятиях торгпредств Минпромторга в формате "Час с торгпредом" для продвижения экспортных товаров за границей.
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российский экспортный центр (рэц), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика
15:38 16.09.2022
 

РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) скорректирует условия внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с требованиями нового времени, рассказал управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов в ходе выступления на заседании комиссии ПФО по улучшению инвестиционного климата.
"Принимая во внимание современные условия, в которых регионы поддерживают и развивают экспортную деятельность локальных экспортеров и внедряют регстандарт, РЭЦ инициировал ряд изменений как в паспорт федерального проекта, так и в редакцию стандарта. Так, в федеральный проект внесены изменения, в соответствии с которыми внедрять инструменты стандарта равномерно в течение отчетного периода с учетом возможностей регионов. При этом итоговые результаты реализации федерального проекта и конечный срок их достижения остаются неизменными", - сказал Подшивалов.
Он обратил внимание на то, что срок внедрения инструментов, не внедренных в прошлом году, перенесен на 1 ноября текущего года.
Кроме того, в ближайшее время будет скорректирован и сам стандарт. Так, например, предполагается, что у регионов появится альтернативный вариант разработки и утверждения экспортной стратегии, а также регион сможет участвовать в мероприятиях торгпредств Минпромторга в формате "Час с торгпредом" для продвижения экспортных товаров за границей.

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