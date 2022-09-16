https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html

РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия

РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия - РИА Новости, 16.09.2022

РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) скорректирует условия внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с требованиями нового... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:38

2022-09-16T15:38

2022-09-16T15:38

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_42ba03e4cb936639f426ea9d71d31edc.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) скорректирует условия внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с требованиями нового времени, рассказал управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов в ходе выступления на заседании комиссии ПФО по улучшению инвестиционного климата."Принимая во внимание современные условия, в которых регионы поддерживают и развивают экспортную деятельность локальных экспортеров и внедряют регстандарт, РЭЦ инициировал ряд изменений как в паспорт федерального проекта, так и в редакцию стандарта. Так, в федеральный проект внесены изменения, в соответствии с которыми внедрять инструменты стандарта равномерно в течение отчетного периода с учетом возможностей регионов. При этом итоговые результаты реализации федерального проекта и конечный срок их достижения остаются неизменными", - сказал Подшивалов.Он обратил внимание на то, что срок внедрения инструментов, не внедренных в прошлом году, перенесен на 1 ноября текущего года.Кроме того, в ближайшее время будет скорректирован и сам стандарт. Так, например, предполагается, что у регионов появится альтернативный вариант разработки и утверждения экспортной стратегии, а также регион сможет участвовать в мероприятиях торгпредств Минпромторга в формате "Час с торгпредом" для продвижения экспортных товаров за границей.

https://ria.ru/20220915/rets-1817012794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика