https://ria.ru/20220916/rets-1817201813.html

РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на юге России

РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на юге России - РИА Новости, 16.09.2022

РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на юге России

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Южном федеральном округе, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:50

2022-09-16T11:50

2022-09-16T11:50

российский экспортный центр (рэц)

экономика

василий осьмаков

сергей левин

вероника никишина

ростовская область

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Южном федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Южный федеральный округ ассоциируется, в первую очередь, с сельским хозяйством - здесь производится более четверти российского зерна и зернобобовых. Соответственно, отлично развито и сельхозмашиностроение, достаточно упомянуть мировой гигант "Ростсельмаш". Но на самом деле здесь хорошо развита промышленность высокого уровня передела в самых разных отраслях и сегментах. В ЮФО производятся медицинские диагностические приборы и строительные материалы, энергетическое оборудование для оптимизации потребления электричества и автохимия, теплообменная техника и жидкие керамические покрытия. И все это - конкурентного на мировом уровне качества. Кроме того, ЮФО - это порты, обеспечивающие серьезную долю российского экспорта, поэтому значимо развитие здесь логистических услуг. Премия "Экспортер года" очередной раз показывает, насколько и в ЮФО, и в других федеральных округах наша экономика шире, мощнее и разнообразнее, чем стереотипные представления о ней", - сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Экспортеры агропродукции юга России - одни из самых активных в стране, а продукция сельскохозяйственного машиностроения известна по всему миру. Я уверена, что никакие трудности не помешают экспортерам ЮФО расширять поставки в другие страны, и в следующем году мы увидим еще больше новых имен и компаний на конкурсе "Экспортер года", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Краснодарский край стал явным лидером округа по экспортным результатам: компании из этого региона завоевали 19 призовых мест, из них шесть - первых."Поздравляю наши компании с победой в конкурсе "Экспортер года"! Это станет дополнительным стимулом для дальнейших достижений. Несмотря на действующие ограничения и санкции в отношении России, в этом году кубанские производители продолжают активно работать на внешних рынках. Сегодня мы уходим от торговли только сырьем. Кубанские вина, сельхозпродукцию и удобрения, оборудование знают далеко за пределами края. Наша цель - развивать глубокую переработку продукции, увеличивая ее долю в поставках за рубеж. Уверен, что нынешние трудности только укрепят наши позиции и позволят компаниям найти новых надежных партнеров", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Экспортером года в сфере промышленности в сфере малого и среднего бизнеса стало "ОКБ "Ритм" из Ростовской области, занимающееся разработкой медицинских систем и приборов для диагностики и лечения заболеваний, а также систем и приборов по оценке психофизиологического состояния человека. Второе место у компании "Русимэкс" из Краснодарского края, которая экспортирует оборудование, благодаря которому хлебозаводы и пекарни снижают затраты на электроэнергию и увеличивают ассортимент. На третьем месте - "Акрил мраморная крошка Дон" из Ростовской области, которая производит декоративное покрытие для фасадов и интерьеров по собственной разработанной технологии.В сфере крупного бизнеса в такой же номинации победителем стал "ТД Грасс" из Волгоградской области - один из крупнейших производителей автохимии, автокосметики, моющих средств для клининга и бытовой химии. Второй - "ЭХЗ Центр Экспорт" (Краснодарский край), который поставляет товары и услуги для электрохимической защиты, строительства и ремонта трубопроводов. Третьим стал "земляк" "Еврохим-БМУ", который производит минеральные удобрения, в том числе азотно-фосфорные.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в малом бизнесе завоевал "Энсет" (Ростовская область) - производитель и ведущий экспортер оборудования для ремонта и изготовления карданных валов. На втором месте компания "Жаско" (Волгоградская область), которая производит технологическое оборудование для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Третий - "Завод Террафриго" (Ростовская область) - производитель теплообменного и холодильного оборудования под брендом TerraFrigo.Среди крупного бизнеса победителем стал "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростовская область), входящий в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира.Экспортером года в сфере базовой продукции АПК в сфере МСП стал "БС Интерагро" (Краснодарский край), который занимается оптовой торговлей зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. На втором месте - компания того же региона "Апостолье", которая занимается производством и продажей подсолнечного масла, круп, сахара, муки и на третьем еще один "сосед" - ООО "Агроплазма" - селекционно-семеноводческая компания, занимается производством и продажей семян собственных сортов сельскохозяйственных культур.Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стал "Базис Плюс", также из Краснодарского края, который производит подсолнечное и кукурузное масло. Второй - "Торговый Дом "РИФ" из Ростовской области, который экспортирует пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечник, лен. На третьем месте - ООО "Ньюбио" из Волгоградской области, который отправляет на экспорт кукурузный крахмал, мальтодекстрины, сухой глюкозный сироп, которые используется в качестве ингредиентов в пищевом производстве, изготовлении лекарственных препаратов, косметики, в текстильной промышленности.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" в малом бизнесе присудили ООО "Доктор Граин" (Ростовская область) - производителю хлебцев из цельного зерна. Вторым стал кубанский индивидуальный предприниматель Владимир Азаров, который производит чипсы из лаваша. На третьем месте - "Адыгейский консервный комбинат" - один из крупнейших производителей соковой продукции в Адыгее.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) среди "большого" бизнеса стало знаменитое "Абрау-Дюрсо" (Краснодарский край), которое выпускает игристые, тихие вина, а также сидр, крепкие алкогольные, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. Вторая - "Кубань-Вино" - одна из крупнейших виноделен России по розливу тихих и игристых виноградных вин. И на третьем также кубанская известная компания "АПФ Фанагория" - одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства.Экспортером года в сфере услуг среди малого и среднего бизнеса стала компания "ВТА Лайн" из Ростовской области, которая предоставляет услуги перевозки разными видами транспорта. Вторая - "Унипак" (Краснодарский край), предоставляющая услуги декорирования стеклянной тары для алкогольной и безалкогольной продукции, продуктов питания, парфюмерии. На третьем месте также кубанская - "Имение Сикоры", современная семейная гравитационная винодельня в долине Семигорье под Новороссийском.У крупного бизнеса победителем в этой категории стал "Европак-Юг" из Краснодарского края - логистическая компания, предоставляет услуги экспедирования и логистики. На втором "соседи" - "Рускон", транспортно-экспедиторская компания, специализирующаяся на перевозке контейнерных грузов. На третье месте - "Волгоградская областная клиническая больница №1", которая оказывает более тысячи видов медицинских услуг.Трейдером года в малом бизнесе стало "НПО Броня" (Волгоградская область), которое занимается разработкой, производством и реализацией жидких керамический теплоизоляционных, гидроизоляционных, негорючих и огнезащитных покрытий. На втором месте - "Южный Транзит" (Ростовская область), который занимается таможенным оформлением различных товаров. Третьи - "Давичи" (Краснодарский край), которые производят премиум-наборы деревянных пазлов причудливых форм.Прорывом года стала компания "БС ИнтерАгро", вторые - "НПО Броня", третьи - компания "Энсет" (Ростовская область) - производитель и ведущий экспортер оборудования для ремонта и изготовления карданных валов.В номинации "Новая география" победил "Европак-Юг", второй - "Комбайновый завод "Ростсельмаш", на третьем месте - "ТД Грасс".Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала Тамара Руденко из компании "Южный Транзит" (Ростовская область), которая занимается таможенным оформлением различных товаров. На втором месте - Наталья Беседина из также ростовского ООО "ВТА Лайн", которое предоставляет услуги перевозки разными видами транспорта. Третьей стала Анна Ханда из ООО "Апостолье".Победительницей в этой номинации в крупном бизнесе стала Надежда Коваленко из ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер".

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), экономика, василий осьмаков, сергей левин, вероника никишина, ростовская область, краснодарский край, россия, ростсельмаш, абрау-дюрсо