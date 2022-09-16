https://ria.ru/20220916/restavratsiya-1817410734.html
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию - РИА Новости, 16.09.2022
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию
Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает городской Комитет по культуре на своей... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:51
2022-09-16T18:51
2022-09-16T18:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает городской Комитет по культуре на своей странице в "ВКонтакте".Медных львов увезли в мастерские вместе с чугунными постаментами. Предстоит устранить деформации медной поверхности и заделать трещины, образовавшиеся из-за коррозии.После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили очаги коррозии, утраты позолоты декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса. В ходе работ проведут расчистку, устранят повреждения металла, выполнят антикоррозийную обработку и окраску под "оксидированную бронзу", восстановят золочение.Ремонт планируется завершить к концу года. Скульптуры львов и сфинксов вернутся на свои исторические места: Дворцовую пристань и Египетский мост.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, санкт-петербург, реставрация
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Реставрация
18:51 16.09.2022 (обновлено: 18:57 16.09.2022)
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию
Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста увезли на реставрацию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости.
Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает
городской Комитет по культуре на своей странице в "ВКонтакте".
Медных львов увезли в мастерские вместе с чугунными постаментами. Предстоит устранить деформации медной поверхности и заделать трещины, образовавшиеся из-за коррозии.
После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили очаги коррозии, утраты позолоты декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса. В ходе работ проведут расчистку, устранят повреждения металла, выполнят антикоррозийную обработку и окраску под "оксидированную бронзу", восстановят золочение.
Ремонт планируется завершить к концу года. Скульптуры львов и сфинксов вернутся на свои исторические места: Дворцовую пристань и Египетский мост.