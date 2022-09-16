Рейтинг@Mail.ru
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220916/restavratsiya-1817410734.html
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию - РИА Новости, 16.09.2022
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию
Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает городской Комитет по культуре на своей... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:51
2022-09-16T18:57
культура
новости культуры
санкт-петербург
реставрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996497_0:288:3130:2048_1920x0_80_0_0_b0489fafd1e2c2654fbbe0d809697e29.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает городской Комитет по культуре на своей странице в "ВКонтакте".Медных львов увезли в мастерские вместе с чугунными постаментами. Предстоит устранить деформации медной поверхности и заделать трещины, образовавшиеся из-за коррозии.После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили очаги коррозии, утраты позолоты декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса. В ходе работ проведут расчистку, устранят повреждения металла, выполнят антикоррозийную обработку и окраску под "оксидированную бронзу", восстановят золочение.Ремонт планируется завершить к концу года. Скульптуры львов и сфинксов вернутся на свои исторические места: Дворцовую пристань и Египетский мост.
https://ria.ru/20220909/skulptura-1815713951.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996497_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_f5a75e6b437a9ade2834afed6fc556bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, санкт-петербург, реставрация
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Реставрация
18:51 16.09.2022 (обновлено: 18:57 16.09.2022)
 
Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию

Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста увезли на реставрацию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛюди на набережной в Санкт-Петербурге
Люди на набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает городской Комитет по культуре на своей странице в "ВКонтакте".
© Фото : Музей Городской СкульптурыРаботы по сохранению декоративных скульптур Львов на Дворцовой пристани и Сфинксов на Египетском мосту
Работы по сохранению декоративных скульптур Львов на Дворцовой пристани и Сфинксов на Египетском мосту - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Музей Городской Скульптуры
Работы по сохранению декоративных скульптур Львов на Дворцовой пристани и Сфинксов на Египетском мосту
Медных львов увезли в мастерские вместе с чугунными постаментами. Предстоит устранить деформации медной поверхности и заделать трещины, образовавшиеся из-за коррозии.
После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили очаги коррозии, утраты позолоты декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса. В ходе работ проведут расчистку, устранят повреждения металла, выполнят антикоррозийную обработку и окраску под "оксидированную бронзу", восстановят золочение.
Ремонт планируется завершить к концу года. Скульптуры львов и сфинксов вернутся на свои исторические места: Дворцовую пристань и Египетский мост.
Реставраторы Русского музея завершили очистку скульптуры Петрония Прима в Летнем саду, которую ранее изрисовал вандал - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 17:30Культура
Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза
 
КультураНовости культурыСанкт-ПетербургРеставрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала