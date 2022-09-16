https://ria.ru/20220916/restavratsiya-1817410734.html

Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию

Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию - РИА Новости, 16.09.2022

Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию

Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает городской Комитет по культуре на своей... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:51

2022-09-16T18:51

2022-09-16T18:57

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санкт-петербург

реставрация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает городской Комитет по культуре на своей странице в "ВКонтакте".Медных львов увезли в мастерские вместе с чугунными постаментами. Предстоит устранить деформации медной поверхности и заделать трещины, образовавшиеся из-за коррозии.После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили очаги коррозии, утраты позолоты декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса. В ходе работ проведут расчистку, устранят повреждения металла, выполнят антикоррозийную обработку и окраску под "оксидированную бронзу", восстановят золочение.Ремонт планируется завершить к концу года. Скульптуры львов и сфинксов вернутся на свои исторические места: Дворцовую пристань и Египетский мост.

https://ria.ru/20220909/skulptura-1815713951.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, реставрация