https://ria.ru/20220916/razvedka-1817177127.html
Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область
Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область - РИА Новости, 16.09.2022
Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область
Разведка Луганской Народной Республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:18
2022-09-16T10:18
2022-09-16T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
нато
харьковская область
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко."Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район - организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20220915/estoniya-1817004409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область
В ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области