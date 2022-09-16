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Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/razvedka-1817177127.html
Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область
Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область - РИА Новости, 16.09.2022
Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область
Разведка Луганской Народной Республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:18
2022-09-16T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
нато
харьковская область
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко."Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район - организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20220915/estoniya-1817004409.html
луганская народная республика
киев
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в мире, луганская народная республика, киев, нато, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Киев, НАТО, Харьковская область
10:18 16.09.2022
 
Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область

В ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
"Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район - организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями", - заявил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКиевНАТОХарьковская область
 
 
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