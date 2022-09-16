https://ria.ru/20220916/razvedka-1817177127.html

Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область

Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область - РИА Новости, 16.09.2022

Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область

Разведка Луганской Народной Республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:18

2022-09-16T10:18

2022-09-16T10:18

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

киев

нато

харьковская область

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко."Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район - организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20220915/estoniya-1817004409.html

луганская народная республика

киев

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, киев, нато, харьковская область