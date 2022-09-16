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Путин прокомментировал решение Украины отказаться от переговоров с Россией - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/putin-1817407178.html
Путин прокомментировал решение Украины отказаться от переговоров с Россией
Путин прокомментировал решение Украины отказаться от переговоров с Россией - РИА Новости, 16.09.2022
Путин прокомментировал решение Украины отказаться от переговоров с Россией
Киевские власти отказались от всех договорённостей с Россией и объявили о том, что они будут добиваться победы на поле боя - флаг в руки, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:43
2022-09-16T22:08
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донбасс
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Киевские власти отказались от всех договорённостей с Россией и объявили о том, что они будут добиваться победы на поле боя - флаг в руки, заявил президент РФ Владимир Путин."Войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения. Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договорённостей, их забросили в ящик. Объявили о том, что они никаких договорённостей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.Он отметил, что касательно гарантий безопасности Украины - в целом "достаточно жёсткие гарантии были".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817413248.html
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россия, украина, в мире, владимир путин, донбасс
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донбасс
18:43 16.09.2022 (обновлено: 22:08 16.09.2022)
 
Путин прокомментировал решение Украины отказаться от переговоров с Россией

Путин прокомментировал отказ Украины от переговоров с Россией фразой "флаг в руки"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Киевские власти отказались от всех договорённостей с Россией и объявили о том, что они будут добиваться победы на поле боя - флаг в руки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения. Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договорённостей, их забросили в ящик. Объявили о том, что они никаких договорённостей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
Он отметил, что касательно гарантий безопасности Украины - в целом "достаточно жёсткие гарантии были".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 18:58
Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинДонбасс
 
 
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