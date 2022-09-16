https://ria.ru/20220916/putin-1817407178.html

Путин прокомментировал решение Украины отказаться от переговоров с Россией

Путин прокомментировал решение Украины отказаться от переговоров с Россией - РИА Новости, 16.09.2022

Путин прокомментировал решение Украины отказаться от переговоров с Россией

Киевские власти отказались от всех договорённостей с Россией и объявили о том, что они будут добиваться победы на поле боя - флаг в руки, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:43

2022-09-16T18:43

2022-09-16T22:08

россия

украина

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Киевские власти отказались от всех договорённостей с Россией и объявили о том, что они будут добиваться победы на поле боя - флаг в руки, заявил президент РФ Владимир Путин."Войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения. Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договорённостей, их забросили в ящик. Объявили о том, что они никаких договорённостей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.Он отметил, что касательно гарантий безопасности Украины - в целом "достаточно жёсткие гарантии были".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817413248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, в мире, владимир путин, донбасс