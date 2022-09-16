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Путин заявил, что не видел предложений Киева по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин заявил, что не видел предложений Киева по гарантиям безопасности
Путин заявил, что не видел предложений Киева по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил, что не видел предложений Киева по гарантиям безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, что не знаком с документом по гарантиям безопасности Украины. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:43
2022-09-16T19:32
владимир путин
в мире
цены на нефть
россия
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, что не знаком с документом по гарантиям безопасности Украины."Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают (документ по гарантиям безопасности Украины - ред.). Мы, собственно говоря, с этого начали. Мы говорили, когда вели переговорные процессы с сегодняшними киевскими властями, и завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле известным проектом соглашения стамбульского, после чего войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения", - сказал Путин.По его словам, вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договорённостей - "забросили их в ящик", а также заявили, что не будут добиваться договорённостей с Россией.Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине.В Киеве предлагают включить туда "превентивные меры" военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, "меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины", "полноценный санкционный пакет" и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО.Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html
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владимир путин, в мире, цены на нефть, россия, киев, украина
Владимир Путин, В мире, Цены на нефть, Россия, Киев, Украина
18:43 16.09.2022 (обновлено: 19:32 16.09.2022)
 
Путин заявил, что не видел предложений Киева по гарантиям безопасности

Путин заявил, что не ознакомился с документом Украины по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, что не знаком с документом по гарантиям безопасности Украины.
"Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают (документ по гарантиям безопасности Украины - ред.). Мы, собственно говоря, с этого начали. Мы говорили, когда вели переговорные процессы с сегодняшними киевскими властями, и завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле известным проектом соглашения стамбульского, после чего войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения", - сказал Путин.
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По его словам, вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договорённостей - "забросили их в ящик", а также заявили, что не будут добиваться договорённостей с Россией.
Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине.
В Киеве предлагают включить туда "превентивные меры" военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, "меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины", "полноценный санкционный пакет" и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО.
Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.
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