Рейтинг@Mail.ru
Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/puski-1817188186.html
Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути
Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути - РИА Новости, 16.09.2022
Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути
Две российских атомных подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:01
2022-09-16T11:05
россия
чукотское море
чукотский полуостров
вмф рф
николай евменов
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/69/1559896916_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9e0a0688554a0be8485b86d58f0f3f10.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Две российских атомных подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника, сообщили в Минобороны РФ."В ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс". Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше 400 километров", - сказали в военном ведомстве.По данным министерства, "для выполнения ракетной стрельбы атомный подводный крейсер "Новосибирск" прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Северного морского пути, откуда и было применено ракетное оружие".В Минобороны уточнили, что совместно подлодками в условиях высоких широт с побережья Чукотского полуострова стрельбу крылатой ракетой "Оникс" выполнил береговой ракетный комплекс "Бастион". Ракета поразила морскую цель на дистанции 300 километров.Действиями сил Тихоокеанского флота с борта корабля управления "Маршал Крылов" руководил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.В ведомстве рассказали, что под руководством главкома ВМФ в восточном секторе Арктики проводится комплексная арктическая экспедиция "Умка-2022". В ней участвуют главное командование ВМФ, войска и силы Тихоокеанского флота, Русское географическое общество, организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также научно-исследовательские организации.Для проверки готовности защиты российской Арктики военными методами в ходе экспедиции проведены исследовательские учения корабельных сил, морской авиации и береговых войск. В рамках экспедиции, в частности, в арктических условиях будут выполнены военно-технические эксперименты по проверке возможностей и характеристик вооружения, военной и специальной техники, как стоящих на вооружении, так и перспективных, изготовляемых предприятиями промышленности в инициативном порядке.В научной части экспедиции в районах Чукотки, в том числе на острове Врангеля, представителями РГО предполагается изучить экологическое состояние арктических экосистем, оценить современный уровень загрязнения их компонентов, определить наиболее распространенные загрязнители и подготовить рекомендации для устранения накопленного вреда.
https://ria.ru/20220815/burya-1809580678.html
https://ria.ru/20220907/indiya-1814999788.html
https://ria.ru/20220907/tranzit-1815005596.html
россия
чукотское море
чукотский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/69/1559896916_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_475e2839c69823da09b5b3862d0fe691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чукотское море, чукотский полуостров, вмф рф, николай евменов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Чукотское море, Чукотский полуостров, ВМФ РФ, Николай Евменов, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
11:01 16.09.2022 (обновлено: 11:05 16.09.2022)
 
Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути

Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути по кораблям "противника"

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск крылатой ракеты
Запуск крылатой ракеты
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск крылатой ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Две российских атомных подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс". Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше 400 километров", - сказали в военном ведомстве.
Малый ракетный корабль Буря проекта 22800 во время спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла в Ленинградской области. 23 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 03:27Новое оружие России
Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году
По данным министерства, "для выполнения ракетной стрельбы атомный подводный крейсер "Новосибирск" прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Северного морского пути, откуда и было применено ракетное оружие".
В Минобороны уточнили, что совместно подлодками в условиях высоких широт с побережья Чукотского полуострова стрельбу крылатой ракетой "Оникс" выполнил береговой ракетный комплекс "Бастион". Ракета поразила морскую цель на дистанции 300 километров.
Действиями сил Тихоокеанского флота с борта корабля управления "Маршал Крылов" руководил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 06:37
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России
В ведомстве рассказали, что под руководством главкома ВМФ в восточном секторе Арктики проводится комплексная арктическая экспедиция "Умка-2022". В ней участвуют главное командование ВМФ, войска и силы Тихоокеанского флота, Русское географическое общество, организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также научно-исследовательские организации.
Для проверки готовности защиты российской Арктики военными методами в ходе экспедиции проведены исследовательские учения корабельных сил, морской авиации и береговых войск. В рамках экспедиции, в частности, в арктических условиях будут выполнены военно-технические эксперименты по проверке возможностей и характеристик вооружения, военной и специальной техники, как стоящих на вооружении, так и перспективных, изготовляемых предприятиями промышленности в инициативном порядке.
В научной части экспедиции в районах Чукотки, в том числе на острове Врангеля, представителями РГО предполагается изучить экологическое состояние арктических экосистем, оценить современный уровень загрязнения их компонентов, определить наиболее распространенные загрязнители и подготовить рекомендации для устранения накопленного вреда.
Атомный лихтеровоз Севморпуть - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 07:49
"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути
 
РоссияЧукотское мореЧукотский полуостровВМФ РФНиколай ЕвменовБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала