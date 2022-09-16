https://ria.ru/20220916/puski-1817188186.html

Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути

Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути - РИА Новости, 16.09.2022

Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути

Две российских атомных подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:01

2022-09-16T11:01

2022-09-16T11:05

россия

чукотское море

чукотский полуостров

вмф рф

николай евменов

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Две российских атомных подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника, сообщили в Минобороны РФ."В ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс". Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше 400 километров", - сказали в военном ведомстве.По данным министерства, "для выполнения ракетной стрельбы атомный подводный крейсер "Новосибирск" прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Северного морского пути, откуда и было применено ракетное оружие".В Минобороны уточнили, что совместно подлодками в условиях высоких широт с побережья Чукотского полуострова стрельбу крылатой ракетой "Оникс" выполнил береговой ракетный комплекс "Бастион". Ракета поразила морскую цель на дистанции 300 километров.Действиями сил Тихоокеанского флота с борта корабля управления "Маршал Крылов" руководил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.В ведомстве рассказали, что под руководством главкома ВМФ в восточном секторе Арктики проводится комплексная арктическая экспедиция "Умка-2022". В ней участвуют главное командование ВМФ, войска и силы Тихоокеанского флота, Русское географическое общество, организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также научно-исследовательские организации.Для проверки готовности защиты российской Арктики военными методами в ходе экспедиции проведены исследовательские учения корабельных сил, морской авиации и береговых войск. В рамках экспедиции, в частности, в арктических условиях будут выполнены военно-технические эксперименты по проверке возможностей и характеристик вооружения, военной и специальной техники, как стоящих на вооружении, так и перспективных, изготовляемых предприятиями промышленности в инициативном порядке.В научной части экспедиции в районах Чукотки, в том числе на острове Врангеля, представителями РГО предполагается изучить экологическое состояние арктических экосистем, оценить современный уровень загрязнения их компонентов, определить наиболее распространенные загрязнители и подготовить рекомендации для устранения накопленного вреда.

https://ria.ru/20220815/burya-1809580678.html

https://ria.ru/20220907/indiya-1814999788.html

https://ria.ru/20220907/tranzit-1815005596.html

россия

чукотское море

чукотский полуостров

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, чукотское море, чукотский полуостров, вмф рф, николай евменов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)