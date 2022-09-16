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В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле погранзаставы - РИА Новости, 16.09.2022
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В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле погранзаставы
В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле погранзаставы - РИА Новости, 16.09.2022
В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле погранзаставы
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T06:27
2022-09-16T06:47
в мире
таджикистан
киргизия
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ДУШАНБЕ, 16 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".Накануне в ходе переговоров стороны договорились отвести технику от периметра границы в районе проселков Ворух и Чоркух, однако киргизские военные, как утверждает таджикская сторона, этого не сделали.ГКНБ Таджикистана отмечает, что несмотря на то что стороны договорились об объявлении прекращения огня, военнослужащие Киргизии, не соблюдая его, продолжают стрельбу в направлении Таджикистана из всех видов боевого оружия и военной техники. По данным мэрии Исфары, мины попадают в дома мирных жителей, есть разрушения.Ранее в пятницу в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявили, что таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах, позднее сообщили, что вооруженные столкновения между военными двух стран проходят "по всему периметру киргизско-таджикской границы". В Баткенской областной администрации Киргизии заявили о четырех раненых киргизских военных, а из районов на границе с Таджикистаном, где идут боестолкновения, идет эвакуация мирных жителей.При этом киргизская сторона обвинила Таджикистан в нарушении всех договоренностей и "вероломном нападении" на пограничные и гражданские объекты и призвала "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе".
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в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
06:27 16.09.2022 (обновлено: 06:47 16.09.2022)
 
В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле погранзаставы

В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле пограничной заставы

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Киргизии охраняет Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащий Киргизии охраняет Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Военнослужащий Киргизии охраняет Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 16 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".
"Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", - говорится в заявлении госкомитета.
Накануне в ходе переговоров стороны договорились отвести технику от периметра границы в районе проселков Ворух и Чоркух, однако киргизские военные, как утверждает таджикская сторона, этого не сделали.
ГКНБ Таджикистана отмечает, что несмотря на то что стороны договорились об объявлении прекращения огня, военнослужащие Киргизии, не соблюдая его, продолжают стрельбу в направлении Таджикистана из всех видов боевого оружия и военной техники. По данным мэрии Исфары, мины попадают в дома мирных жителей, есть разрушения.
Ранее в пятницу в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявили, что таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах, позднее сообщили, что вооруженные столкновения между военными двух стран проходят "по всему периметру киргизско-таджикской границы". В Баткенской областной администрации Киргизии заявили о четырех раненых киргизских военных, а из районов на границе с Таджикистаном, где идут боестолкновения, идет эвакуация мирных жителей.
При этом киргизская сторона обвинила Таджикистан в нарушении всех договоренностей и "вероломном нападении" на пограничные и гражданские объекты и призвала "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе".
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
06:17
В Киргизии началась эвакуация мирных жителей на границе с Таджикистаном
 
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