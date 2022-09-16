https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817153323.html

В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле погранзаставы

В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле погранзаставы - РИА Новости, 16.09.2022

В Таджикистане обвинили киргизских пограничников в обстреле погранзаставы

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T06:27

2022-09-16T06:27

2022-09-16T06:47

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ДУШАНБЕ, 16 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".Накануне в ходе переговоров стороны договорились отвести технику от периметра границы в районе проселков Ворух и Чоркух, однако киргизские военные, как утверждает таджикская сторона, этого не сделали.ГКНБ Таджикистана отмечает, что несмотря на то что стороны договорились об объявлении прекращения огня, военнослужащие Киргизии, не соблюдая его, продолжают стрельбу в направлении Таджикистана из всех видов боевого оружия и военной техники. По данным мэрии Исфары, мины попадают в дома мирных жителей, есть разрушения.Ранее в пятницу в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявили, что таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах, позднее сообщили, что вооруженные столкновения между военными двух стран проходят "по всему периметру киргизско-таджикской границы". В Баткенской областной администрации Киргизии заявили о четырех раненых киргизских военных, а из районов на границе с Таджикистаном, где идут боестолкновения, идет эвакуация мирных жителей.При этом киргизская сторона обвинила Таджикистан в нарушении всех договоренностей и "вероломном нападении" на пограничные и гражданские объекты и призвала "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе".

https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152812.html

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