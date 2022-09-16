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Приангарье планирует реализовать в 2023 году более 30 сельхоз-проектов - РИА Новости, 16.09.2022
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Приангарье планирует реализовать в 2023 году более 30 сельхоз-проектов
Приангарье планирует реализовать в 2023 году более 30 сельхоз-проектов - РИА Новости, 16.09.2022
Приангарье планирует реализовать в 2023 году более 30 сельхоз-проектов
Иркутская область на 2023 год подала заявку в Министерство сельского хозяйства России на реализацию 34 проектов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:09
2022-09-16T19:13
экономика
игорь кобзев
дмитрий патрушев
иркутская область
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ИРКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Иркутская область на 2023 год подала заявку в Министерство сельского хозяйства России на реализацию 34 проектов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудили вопросы поддержки агропромышленного комплекса региона. В настоящее время Дмитрий Патрушев находится в Иркутской области с рабочим визитом.Агропромышленный комплекс Иркутской области показывает устойчивый рост, в том числе благодаря государственной поддержке. В текущем году региону направлено 1,7 миллиарда рублей, уровень освоения уже превышает 80%. Сейчас аграрии активно убирают урожай зерновых – показатели в целом на уровне прошлого года, когда был получен максимальный за 25 лет валовый сбор зерна в объеме почти 918 тысяч тонн. Также идет сбор картофеля и овощей: здесь урожайность превышает прошлогоднюю. Фиксируется также рост объемов производства по мясному направлению. Поголовье крупного рогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах Иркутской области составило 90,4 тысячи голов, что обеспечило региону первое место в СФО по данному показателю. За последние десять лет доля фермеров в валовой продукции сельского хозяйства Иркутской области возросла более чем в два раза – с 8% до 17,6%."В текущем году площадь вовлеченных сельскохозяйственных угодий в оборот составит 5,8 тысячи гектаров. На 2023 год мы подали заявку на реализацию 34 проектов. Площадь ввода в оборот составит 6,3 тысячи гектаров на сумму 453,8 миллиона рублей, в том числе 170 миллионов рублей из средств федерального бюджета", - сообщил Игорь Кобзев.В Иркутской области делегация посетила крупнейшие в регионе предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе Иркутский масложиркомбинат, где идет строительство мощностей для подработки и хранения масличных культур, ООО "Байкальская рыба", которое с 2011 года занимается искусственным воспроизводством хариуса, пеляди, омуля, сазана.
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экономика, игорь кобзев, дмитрий патрушев, иркутская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Игорь Кобзев, Дмитрий Патрушев, Иркутская область, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
16:09 16.09.2022 (обновлено: 19:13 16.09.2022)
 
Приангарье планирует реализовать в 2023 году более 30 сельхоз-проектов

Приангарье планирует реализовать в 2023 году по линии Минсельхоза более 30 проектов

© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудили вопросы поддержки агропромышленного комплекса региона
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудили вопросы поддержки агропромышленного комплекса региона - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
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ИРКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Иркутская область на 2023 год подала заявку в Министерство сельского хозяйства России на реализацию 34 проектов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудили вопросы поддержки агропромышленного комплекса региона. В настоящее время Дмитрий Патрушев находится в Иркутской области с рабочим визитом.
Агропромышленный комплекс Иркутской области показывает устойчивый рост, в том числе благодаря государственной поддержке. В текущем году региону направлено 1,7 миллиарда рублей, уровень освоения уже превышает 80%. Сейчас аграрии активно убирают урожай зерновых – показатели в целом на уровне прошлого года, когда был получен максимальный за 25 лет валовый сбор зерна в объеме почти 918 тысяч тонн. Также идет сбор картофеля и овощей: здесь урожайность превышает прошлогоднюю. Фиксируется также рост объемов производства по мясному направлению. Поголовье крупного рогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах Иркутской области составило 90,4 тысячи голов, что обеспечило региону первое место в СФО по данному показателю. За последние десять лет доля фермеров в валовой продукции сельского хозяйства Иркутской области возросла более чем в два раза – с 8% до 17,6%.
"В текущем году площадь вовлеченных сельскохозяйственных угодий в оборот составит 5,8 тысячи гектаров. На 2023 год мы подали заявку на реализацию 34 проектов. Площадь ввода в оборот составит 6,3 тысячи гектаров на сумму 453,8 миллиона рублей, в том числе 170 миллионов рублей из средств федерального бюджета", - сообщил Игорь Кобзев.
В Иркутской области делегация посетила крупнейшие в регионе предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе Иркутский масложиркомбинат, где идет строительство мощностей для подработки и хранения масличных культур, ООО "Байкальская рыба", которое с 2011 года занимается искусственным воспроизводством хариуса, пеляди, омуля, сазана.
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ЭкономикаИгорь КобзевДмитрий ПатрушевИркутская областьРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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