https://ria.ru/20220916/premiya-1817241627.html
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство - РИА Новости, 16.09.2022
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство
Психолог, академик Александр Асмолов, актер Леонид Каневский, галерист Василий Церетели, востоковед, профессор Михаил Членов, певица Маша Кац получили памятные... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:32
2022-09-16T13:32
2022-09-16T17:24
религия
леонид каневский
россия
александр асмолов
василий церетели
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Психолог, академик Александр Асмолов, актер Леонид Каневский, галерист Василий Церетели, востоковед, профессор Михаил Членов, певица Маша Кац получили памятные знаки "Тиккун Олам" от Российского еврейского конгресса (РЕК) за свою волонтерскую деятельность, передает корреспондент РИА Новости.Волонтеров наградили в четверг в столичной Мемориальной синагоге на Поклонной горе на ежегодном приеме Общественного совет РЕК в преддверии Рош ха-Шана - еврейского Нового года."В еврейской традиции есть понятие "Тиккун Олам", в буквальном переводе с иврита "исправление мира". Считается что Господь создал мир несовершенным специально, чтобы у людей был шанс его постоянно улучшать. И это одна из иудейских заповедей – делать добрые дела и тем самым совершенствовать мир", - сказала журналистам исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.Она подчеркнула, что волонтеры, отмеченные премией РЕК, бескорыстно, искренне "исправляют мир" каждый день, вкладывая свои силы, талант и время в развитии еврейской общины России.Академик Асмолов, получая памятный знак в виде спила бревна, отметил, что "главная форма жизни - это жить, а не выживать, а живут только люди, которые "ремонтируют" мир."Волонтерство ассоциируется с субботником, а субботник с бревном. А поскольку евреи по понятным причинам не участвуют в субботниках, единственный шанс получить такой спил – это каждый день в течение года вносить свой вклад в сохранение нашей идентичности через культуру, науку, общественную деятельность, поддерживать и развивать благотворительные программы", - сказала Бокшицкая.Лауреат премии, певица Маша Кац рассказала РИА Новости, что она открыла онлайн школу вокала, где еврейские дети со всей России могут учиться бесплатно.Иудейский Новый год Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. Новый 5783 год по еврейскому календарю наступит в 2022 году вечером 25 сентября. Считается, что именно в Рош ха-Шана Бог сотворил Адама.
https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html
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леонид каневский, россия, александр асмолов, василий церетели
Религия, Леонид Каневский, Россия, Александр Асмолов, Василий Церетели
13:32 16.09.2022 (обновлено: 17:24 16.09.2022)
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство
Леонид Каневский стал лауреатом премии Российского еврейского конгресса
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Психолог, академик Александр Асмолов, актер Леонид Каневский, галерист Василий Церетели, востоковед, профессор Михаил Членов, певица Маша Кац получили памятные знаки "Тиккун Олам" от Российского еврейского конгресса (РЕК) за свою волонтерскую деятельность, передает корреспондент РИА Новости.
Волонтеров наградили в четверг в столичной Мемориальной синагоге на Поклонной горе на ежегодном приеме Общественного совет РЕК в преддверии Рош ха-Шана - еврейского Нового года.
"В еврейской традиции есть понятие "Тиккун Олам", в буквальном переводе с иврита "исправление мира". Считается что Господь создал мир несовершенным специально, чтобы у людей был шанс его постоянно улучшать. И это одна из иудейских заповедей – делать добрые дела и тем самым совершенствовать мир", - сказала журналистам исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.
Она подчеркнула, что волонтеры, отмеченные премией РЕК, бескорыстно, искренне "исправляют мир" каждый день, вкладывая свои силы, талант и время в развитии еврейской общины России.
Академик Асмолов, получая памятный знак в виде спила бревна, отметил, что "главная форма жизни - это жить, а не выживать, а живут только люди, которые "ремонтируют" мир.
"Волонтерство ассоциируется с субботником, а субботник с бревном. А поскольку евреи по понятным причинам не участвуют в субботниках, единственный шанс получить такой спил – это каждый день в течение года вносить свой вклад в сохранение нашей идентичности через культуру, науку, общественную деятельность, поддерживать и развивать благотворительные программы", - сказала Бокшицкая.
Лауреат премии, певица Маша Кац рассказала РИА Новости, что она открыла онлайн школу вокала, где еврейские дети со всей России
могут учиться бесплатно.
Иудейский Новый год Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. Новый 5783 год по еврейскому календарю наступит в 2022 году вечером 25 сентября. Считается, что именно в Рош ха-Шана Бог сотворил Адама.