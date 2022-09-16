Рейтинг@Mail.ru
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220916/premiya-1817241627.html
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство - РИА Новости, 16.09.2022
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство
Психолог, академик Александр Асмолов, актер Леонид Каневский, галерист Василий Церетели, востоковед, профессор Михаил Членов, певица Маша Кац получили памятные... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:32
2022-09-16T17:24
религия
леонид каневский
россия
александр асмолов
василий церетели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16981/52/169815299_0:533:2913:2171_1920x0_80_0_0_3b050788513e773f1e2558259dfaddea.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Психолог, академик Александр Асмолов, актер Леонид Каневский, галерист Василий Церетели, востоковед, профессор Михаил Членов, певица Маша Кац получили памятные знаки "Тиккун Олам" от Российского еврейского конгресса (РЕК) за свою волонтерскую деятельность, передает корреспондент РИА Новости.Волонтеров наградили в четверг в столичной Мемориальной синагоге на Поклонной горе на ежегодном приеме Общественного совет РЕК в преддверии Рош ха-Шана - еврейского Нового года."В еврейской традиции есть понятие "Тиккун Олам", в буквальном переводе с иврита "исправление мира". Считается что Господь создал мир несовершенным специально, чтобы у людей был шанс его постоянно улучшать. И это одна из иудейских заповедей – делать добрые дела и тем самым совершенствовать мир", - сказала журналистам исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.Она подчеркнула, что волонтеры, отмеченные премией РЕК, бескорыстно, искренне "исправляют мир" каждый день, вкладывая свои силы, талант и время в развитии еврейской общины России.Академик Асмолов, получая памятный знак в виде спила бревна, отметил, что "главная форма жизни - это жить, а не выживать, а живут только люди, которые "ремонтируют" мир."Волонтерство ассоциируется с субботником, а субботник с бревном. А поскольку евреи по понятным причинам не участвуют в субботниках, единственный шанс получить такой спил – это каждый день в течение года вносить свой вклад в сохранение нашей идентичности через культуру, науку, общественную деятельность, поддерживать и развивать благотворительные программы", - сказала Бокшицкая.Лауреат премии, певица Маша Кац рассказала РИА Новости, что она открыла онлайн школу вокала, где еврейские дети со всей России могут учиться бесплатно.Иудейский Новый год Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. Новый 5783 год по еврейскому календарю наступит в 2022 году вечером 25 сентября. Считается, что именно в Рош ха-Шана Бог сотворил Адама.
https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html
https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804116245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16981/52/169815299_0:260:2913:2444_1920x0_80_0_0_ffa0cc4b7c66745092af020da635ed21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид каневский, россия, александр асмолов, василий церетели
Религия, Леонид Каневский, Россия, Александр Асмолов, Василий Церетели
13:32 16.09.2022 (обновлено: 17:24 16.09.2022)
 
Актера Леонида Каневского наградили за волонтерство

Леонид Каневский стал лауреатом премии Российского еврейского конгресса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер театра "Гешер" Леонид Каневский на вечеринке
Актер театра Гешер Леонид Каневский на вечеринке - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Психолог, академик Александр Асмолов, актер Леонид Каневский, галерист Василий Церетели, востоковед, профессор Михаил Членов, певица Маша Кац получили памятные знаки "Тиккун Олам" от Российского еврейского конгресса (РЕК) за свою волонтерскую деятельность, передает корреспондент РИА Новости.
Волонтеров наградили в четверг в столичной Мемориальной синагоге на Поклонной горе на ежегодном приеме Общественного совет РЕК в преддверии Рош ха-Шана - еврейского Нового года.
"В еврейской традиции есть понятие "Тиккун Олам", в буквальном переводе с иврита "исправление мира". Считается что Господь создал мир несовершенным специально, чтобы у людей был шанс его постоянно улучшать. И это одна из иудейских заповедей – делать добрые дела и тем самым совершенствовать мир", - сказала журналистам исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.
Она подчеркнула, что волонтеры, отмеченные премией РЕК, бескорыстно, искренне "исправляют мир" каждый день, вкладывая свои силы, талант и время в развитии еврейской общины России.
Московский еврейский общинный центр - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 16:03Религия
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"
Академик Асмолов, получая памятный знак в виде спила бревна, отметил, что "главная форма жизни - это жить, а не выживать, а живут только люди, которые "ремонтируют" мир.
"Волонтерство ассоциируется с субботником, а субботник с бревном. А поскольку евреи по понятным причинам не участвуют в субботниках, единственный шанс получить такой спил – это каждый день в течение года вносить свой вклад в сохранение нашей идентичности через культуру, науку, общественную деятельность, поддерживать и развивать благотворительные программы", - сказала Бокшицкая.
Лауреат премии, певица Маша Кац рассказала РИА Новости, что она открыла онлайн школу вокала, где еврейские дети со всей России могут учиться бесплатно.
Иудейский Новый год Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. Новый 5783 год по еврейскому календарю наступит в 2022 году вечером 25 сентября. Считается, что именно в Рош ха-Шана Бог сотворил Адама.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 18:40Религия
Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута"
 
РелигияЛеонид КаневскийРоссияАлександр АсмоловВасилий Церетели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала