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Познер опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 16.09.2022
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Познер опроверг сообщения о своей госпитализации
Познер опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 16.09.2022
Познер опроверг сообщения о своей госпитализации
Журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о своей госпитализации и сообщил, что с его здоровьем все хорошо. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:04
2022-09-16T13:09
владимир познер
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о своей госпитализации и сообщил, что с его здоровьем все хорошо."Хочу сказать, что это все, ну не знаю, откуда это взялось, но я не госпитализирован, у меня со здоровьем, тьфу-тьфу, все хорошо, и поэтому, я... ну благодарю за внимание", - сказал Познер.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что журналиста госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.
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владимир познер, общество, здоровье - общество
Владимир Познер, Общество, Здоровье - Общество
13:04 16.09.2022 (обновлено: 13:09 16.09.2022)
 
Познер опроверг сообщения о своей госпитализации

Познер опроверг сообщения о госпитализации, заявив, что с его здоровьем все хорошо

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЖурналист Владимир Познер
Журналист Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Журналист Владимир Познер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о своей госпитализации и сообщил, что с его здоровьем все хорошо.
"Хочу сказать, что это все, ну не знаю, откуда это взялось, но я не госпитализирован, у меня со здоровьем, тьфу-тьфу, все хорошо, и поэтому, я... ну благодарю за внимание", - сказал Познер.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что журналиста госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.

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