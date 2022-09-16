https://ria.ru/20220916/pozner-1817229261.html

Познер опроверг сообщения о своей госпитализации

Познер опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 16.09.2022

Познер опроверг сообщения о своей госпитализации

Журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о своей госпитализации и сообщил, что с его здоровьем все хорошо. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:04

2022-09-16T13:04

2022-09-16T13:09

владимир познер

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о своей госпитализации и сообщил, что с его здоровьем все хорошо."Хочу сказать, что это все, ну не знаю, откуда это взялось, но я не госпитализирован, у меня со здоровьем, тьфу-тьфу, все хорошо, и поэтому, я... ну благодарю за внимание", - сказал Познер.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что журналиста госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.

https://ria.ru/20220329/pozner-1780695058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир познер, общество, здоровье - общество