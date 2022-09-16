https://ria.ru/20220916/pozner-1817229261.html
Познер опроверг сообщения о своей госпитализации
Познер опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 16.09.2022
Познер опроверг сообщения о своей госпитализации
Журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о своей госпитализации и сообщил, что с его здоровьем все хорошо. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:04
2022-09-16T13:04
2022-09-16T13:09
владимир познер
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о своей госпитализации и сообщил, что с его здоровьем все хорошо."Хочу сказать, что это все, ну не знаю, откуда это взялось, но я не госпитализирован, у меня со здоровьем, тьфу-тьфу, все хорошо, и поэтому, я... ну благодарю за внимание", - сказал Познер.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что журналиста госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.
https://ria.ru/20220329/pozner-1780695058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир познер, общество, здоровье - общество
Владимир Познер, Общество, Здоровье - Общество
13:04 16.09.2022 (обновлено: 13:09 16.09.2022)
Познер опроверг сообщения о своей госпитализации
Познер опроверг сообщения о госпитализации, заявив, что с его здоровьем все хорошо
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с РИА Новости сообщения о своей госпитализации и сообщил, что с его здоровьем все хорошо.
"Хочу сказать, что это все, ну не знаю, откуда это взялось, но я не госпитализирован, у меня со здоровьем, тьфу-тьфу, все хорошо, и поэтому, я... ну благодарю за внимание", - сказал Познер.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что журналиста госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.