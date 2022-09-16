https://ria.ru/20220916/posobie-1817462351.html
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице - РИА Новости, 16.09.2022
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице
Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году предлагается установить в размере 12792 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T21:46
2022-09-16T21:46
2022-09-16T21:53
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
безработица
пособие по безработице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5d68722ee34e20af96e6e3bd43173d.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году предлагается установить в размере 12792 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты."Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное – в размере 1 500 рублей. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.В министерстве уточняют, что условия предоставления максимального пособия прежние — сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальную сумму пособия планируется, как и в прошлом году, выплачивать в течение трех месяцев.В соответствии с действующим законодательством максимальное пособие назначается гражданам, которые в течение года до постановки на учет отработали более 26 недель (полугода), напомнили в Минтруде. Минимальное пособие назначается тем гражданам, кто прежде не работал по найму, либо делал перерыв в трудовой деятельности более года, либо работал менее 26 недель в течение года до постановки на учет или был уволен за виновные действия.
https://ria.ru/20220331/posobie-1780983213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_3a73d1044a0f20138e2932d77f5bfb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), безработица, пособие по безработице
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Безработица, Пособие по безработице
21:46 16.09.2022 (обновлено: 21:53 16.09.2022)
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице
Минтруд предложил максимальный размер пособия по безработице в размере 12792 рубля
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году предлагается установить в размере 12792 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
"Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное – в размере 1 500 рублей. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.
В министерстве уточняют, что условия предоставления максимального пособия прежние — сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальную сумму пособия планируется, как и в прошлом году, выплачивать в течение трех месяцев.
В соответствии с действующим законодательством максимальное пособие назначается гражданам, которые в течение года до постановки на учет отработали более 26 недель (полугода), напомнили в Минтруде. Минимальное пособие назначается тем гражданам, кто прежде не работал по найму, либо делал перерыв в трудовой деятельности более года, либо работал менее 26 недель в течение года до постановки на учет или был уволен за виновные действия.