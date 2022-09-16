Рейтинг@Mail.ru
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/posobie-1817462351.html
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице - РИА Новости, 16.09.2022
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице
Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году предлагается установить в размере 12792 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T21:46
2022-09-16T21:53
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
безработица
пособие по безработице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5d68722ee34e20af96e6e3bd43173d.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году предлагается установить в размере 12792 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты."Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное – в размере 1 500 рублей. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.В министерстве уточняют, что условия предоставления максимального пособия прежние — сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальную сумму пособия планируется, как и в прошлом году, выплачивать в течение трех месяцев.В соответствии с действующим законодательством максимальное пособие назначается гражданам, которые в течение года до постановки на учет отработали более 26 недель (полугода), напомнили в Минтруде. Минимальное пособие назначается тем гражданам, кто прежде не работал по найму, либо делал перерыв в трудовой деятельности более года, либо работал менее 26 недель в течение года до постановки на учет или был уволен за виновные действия.
https://ria.ru/20220331/posobie-1780983213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_3a73d1044a0f20138e2932d77f5bfb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), безработица, пособие по безработице
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Безработица, Пособие по безработице
21:46 16.09.2022 (обновлено: 21:53 16.09.2022)
 
Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице

Минтруд предложил максимальный размер пособия по безработице в размере 12792 рубля

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году предлагается установить в размере 12792 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
"Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное – в размере 1 500 рублей. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.
В министерстве уточняют, что условия предоставления максимального пособия прежние — сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальную сумму пособия планируется, как и в прошлом году, выплачивать в течение трех месяцев.
В соответствии с действующим законодательством максимальное пособие назначается гражданам, которые в течение года до постановки на учет отработали более 26 недель (полугода), напомнили в Минтруде. Минимальное пособие назначается тем гражданам, кто прежде не работал по найму, либо делал перерыв в трудовой деятельности более года, либо работал менее 26 недель в течение года до постановки на учет или был уволен за виновные действия.

Читайте также:

 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)БезработицаПособие по безработице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала