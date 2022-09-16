https://ria.ru/20220916/posobie-1817462351.html

Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице

Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице - РИА Новости, 16.09.2022

Минтруд внес предложение о максимальном размере пособия по безработице

Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году предлагается установить в размере 12792 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T21:46

2022-09-16T21:46

2022-09-16T21:53

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

безработица

пособие по безработице

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году предлагается установить в размере 12792 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты."Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное – в размере 1 500 рублей. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.В министерстве уточняют, что условия предоставления максимального пособия прежние — сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальную сумму пособия планируется, как и в прошлом году, выплачивать в течение трех месяцев.В соответствии с действующим законодательством максимальное пособие назначается гражданам, которые в течение года до постановки на учет отработали более 26 недель (полугода), напомнили в Минтруде. Минимальное пособие назначается тем гражданам, кто прежде не работал по найму, либо делал перерыв в трудовой деятельности более года, либо работал менее 26 недель в течение года до постановки на учет или был уволен за виновные действия.

https://ria.ru/20220331/posobie-1780983213.html

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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), безработица, пособие по безработице