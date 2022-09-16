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Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях - РИА Новости, 16.09.2022
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Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях
Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях - РИА Новости, 16.09.2022
Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:27
2022-09-16T10:03
в мире
анджей дуда
россия
польша
германия
госдума рф
вячеслав володин
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну."Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. &lt;...&gt; Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", — написал он в Telegram-канале.На этой неделе польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии — примерно 1,3 триллиона долларов. Дуда поддержал эту идею и заявил, что аналогичные претензии следует предъявить и России.С подобными высказываниями неоднократно выступали и другие польские политики. Несколько лет назад глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой. А заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский говорил о "безоговорочном праве" Варшавы на репарации от России.Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В России такой подход называют попыткой искажения истории.
https://ria.ru/20220913/reparatsii-1816606404.html
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в мире, анджей дуда, россия, польша, германия, госдума рф, вячеслав володин, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Анджей Дуда, Россия, Польша, Германия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Вторая мировая война (1939-1945)
08:27 16.09.2022 (обновлено: 10:03 16.09.2022)
 
Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях

Спикер Госдумы Володин назвал идею Польши о репарациях от России реабилитацией фашизма

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну.
"Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. <...> Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", — написал он в Telegram-канале.
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На этой неделе польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии — примерно 1,3 триллиона долларов. Дуда поддержал эту идею и заявил, что аналогичные претензии следует предъявить и России.
С подобными высказываниями неоднократно выступали и другие польские политики. Несколько лет назад глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой. А заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский говорил о "безоговорочном праве" Варшавы на репарации от России.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В России такой подход называют попыткой искажения истории.
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В миреАнджей ДудаРоссияПольшаГерманияГосдума РФВячеслав ВолодинВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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