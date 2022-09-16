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Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях

Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях - РИА Новости, 16.09.2022

Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:27

2022-09-16T08:27

2022-09-16T10:03

в мире

анджей дуда

россия

польша

германия

госдума рф

вячеслав володин

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну."Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. <...> Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", — написал он в Telegram-канале.На этой неделе польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии — примерно 1,3 триллиона долларов. Дуда поддержал эту идею и заявил, что аналогичные претензии следует предъявить и России.С подобными высказываниями неоднократно выступали и другие польские политики. Несколько лет назад глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой. А заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский говорил о "безоговорочном праве" Варшавы на репарации от России.Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В России такой подход называют попыткой искажения истории.

https://ria.ru/20220913/reparatsii-1816606404.html

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россия

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анджей дуда, россия, польша, германия, госдума рф, вячеслав володин, вторая мировая война (1939-1945)