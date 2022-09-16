08:27 16.09.2022 (обновлено: 10:03 16.09.2022)
Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях
Спикер Госдумы Володин назвал идею Польши о репарациях от России реабилитацией фашизма
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну.
"Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. <...> Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", — написал он в Telegram-канале.
13 сентября, 22:06Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России
На этой неделе польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии — примерно 1,3 триллиона долларов. Дуда поддержал эту идею и заявил, что аналогичные претензии следует предъявить и России.
С подобными высказываниями неоднократно выступали и другие польские политики. Несколько лет назад глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой. А заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский говорил о "безоговорочном праве" Варшавы на репарации от России.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В России такой подход называют попыткой искажения истории.