https://ria.ru/20220916/politika-1817196864.html

Путин заявил о необратимых трансформациях в мировой политике и экономике

Путин заявил о необратимых трансформациях в мировой политике и экономике - РИА Новости, 16.09.2022

Путин заявил о необратимых трансформациях в мировой политике и экономике

В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, они носят необратимый характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:33

2022-09-16T11:33

2022-09-16T11:48

экономика

шос

владимир путин

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, они носят необратимый характер, заявил президент РФ Владимир Путин."В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер ", - сказал он на саммите ШОС.Путин отметил, что "все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто на видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга".

https://ria.ru/20220915/shos-1816483645.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, шос, владимир путин, саммит шос в самарканде