11:33 16.09.2022 (обновлено: 11:48 16.09.2022)
Путин заявил о необратимых трансформациях в мировой политике и экономике
Путин: в мировой политике и экономике наметились необратимые фундаментальные трансформации
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, они носят необратимый характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер ", - сказал он на саммите ШОС.
Путин отметил, что "все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто на видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга".
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