https://ria.ru/20220916/pokhorony-1817153105.html

В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II

В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II - РИА Новости, 16.09.2022

В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II

Британским властям следовало бы пригласить президента России на похороны королевы Елизаветы II, чтобы улучшить российско-британские отношения, пишет... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T06:34

2022-09-16T06:34

2022-09-16T10:24

в мире

владимир путин

лиз трасс

елизавета ii

россия

сша

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британским властям следовало бы пригласить президента России на похороны королевы Елизаветы II, чтобы улучшить российско-британские отношения, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.По ее мнению, правительство нового премьера Лиз Трасс упустило шанс создать задел для налаживания контактов с Москвой в будущем.Она обратила внимание на то, что Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования в связи с кончиной королевы."От кого оно пришло? Не от Эммануэля Макрона, чье элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от Джо Байдена — хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых. И не из какой-либо из стран Содружества наций", — говорится в статье.Елизавета II, правившая Британией более 70 лет, скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Два дня спустя на престол взошел ее 73-летний сын, ставший королем Карлом III.Похороны королевы состоятся 19 сентября. Россию, а также Белоруссию и Мьянму на церемонию не пригласили. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Владимира Путина с самого начала не было никаких планов по участию в этих мемориальных мероприятиях.

https://ria.ru/20220910/pokhorony-1815904729.html

https://ria.ru/20220916/velikobritaniya-1817151289.html

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в мире, владимир путин, лиз трасс, елизавета ii, россия, сша, умерла королева елизавета ii