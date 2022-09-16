06:34 16.09.2022 (обновлено: 10:24 16.09.2022)
В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II
Independent: Путина нужно было пригласить на похороны Елизаветы II для улучшения отношений
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британским властям следовало бы пригласить президента России на похороны королевы Елизаветы II, чтобы улучшить российско-британские отношения, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.
По ее мнению, правительство нового премьера Лиз Трасс упустило шанс создать задел для налаживания контактов с Москвой в будущем.
"Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. <…> Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России. — Прим. ред.). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия", — считает Дежевски.
Она обратила внимание на то, что Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования в связи с кончиной королевы.
"От кого оно пришло? Не от Эммануэля Макрона, чье элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от Джо Байдена — хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых. И не из какой-либо из стран Содружества наций", — говорится в статье.
Елизавета II, правившая Британией более 70 лет, скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Два дня спустя на престол взошел ее 73-летний сын, ставший королем Карлом III.
Похороны королевы состоятся 19 сентября. Россию, а также Белоруссию и Мьянму на церемонию не пригласили. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Владимира Путина с самого начала не было никаких планов по участию в этих мемориальных мероприятиях.