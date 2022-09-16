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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.09.2022
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Преимущественно облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:20
2022-09-16T08:20
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве преимущественно облачную погоду. Местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области плюс 11-16 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду и атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже климатической нормы
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
08:20 16.09.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик "Фобоса" Синенков: дождь и до 15 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве преимущественно облачную погоду. Местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области плюс 11-16 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду и атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже климатической нормы

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