https://ria.ru/20220916/pogoda-1817159364.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.09.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Преимущественно облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:20

2022-09-16T08:20

2022-09-16T08:20

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве преимущественно облачную погоду. Местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области плюс 11-16 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду и атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже климатической нормы

https://realty.ria.ru/20220915/otoplenie-1816679162.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"