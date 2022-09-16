https://ria.ru/20220916/pogoda-1817159364.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Преимущественно облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:20
2022-09-16T08:20
2022-09-16T08:20
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидают жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве преимущественно облачную погоду. Местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области плюс 11-16 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду и атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже климатической нормы
https://realty.ria.ru/20220915/otoplenie-1816679162.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик "Фобоса" Синенков: дождь и до 15 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу