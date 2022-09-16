https://ria.ru/20220916/po-1817153502.html
Эксперт рассказал о рисках для школ, не перешедших на российское ПО
Эксперт рассказал о рисках для школ, не перешедших на российское ПО - РИА Новости, 16.09.2022
Эксперт рассказал о рисках для школ, не перешедших на российское ПО
Образовательные учреждения в России, которые не перешли на отечественное программное обеспечение (ПО), рискуют подвергнуться киберрискам и угрозам — причиной... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T06:41
2022-09-16T06:41
2022-09-16T07:08
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Образовательные учреждения в России, которые не перешли на отечественное программное обеспечение (ПО), рискуют подвергнуться киберрискам и угрозам — причиной тому предстоящая недоступность обновления ранее использовавшихся операционных систем (ОС), поделилась мнением с РИА Новости глава комитета по информатизации образования АРПП "Отечественный софт" Татьяна Губина.По ее словам, основное преимущество российской операционной системы Linux — обеспечение безопасности той информационно-образовательной среды, которая формируется как внутри самого учреждения, так и на уровне региональных институтов, выстраивающих взаимодействие образовательных организаций.Губина пояснила, что еще одно преимущество российских ОС — возможность оперативной технической поддержки и сопровождения отечественными компаниями-разработчиками — резидентами России. В их случае "никто ничего не отключит извне". Более того, по мнению эксперта, гораздо удобнее обратиться напрямую к партнерам вендора, которые отвечают всем требованиям регулятора. Губина подчеркнула, что не менее важный вопрос — "подготовка кадров под российскую цифровую экономику".Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Российские пользователи с 19 июня также не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11.
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технологии, россия, microsoft corporation, украина
Технологии, Россия, Microsoft Corporation, Украина
06:41 16.09.2022 (обновлено: 07:08 16.09.2022)
Эксперт рассказал о рисках для школ, не перешедших на российское ПО
Специалист рассказал о рисках киберугроз для школ, не перешедших на российское ПО
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Образовательные учреждения в России, которые не перешли на отечественное программное обеспечение (ПО), рискуют подвергнуться киберрискам и угрозам — причиной тому предстоящая недоступность обновления ранее использовавшихся операционных систем (ОС), поделилась мнением с РИА Новости глава комитета по информатизации образования АРПП "Отечественный софт" Татьяна Губина.
По ее словам, основное преимущество российской операционной системы Linux — обеспечение безопасности той информационно-образовательной среды, которая формируется как внутри самого учреждения, так и на уровне региональных институтов, выстраивающих взаимодействие образовательных организаций.
"В ситуации, когда компания Microsoft ушла из России и прекратила поддержку своих программных решений, будет появляться все больше уязвимостей и угроз, обновления операционной системы станут недоступны. Кроме того, наблюдается зависимость многих школ, колледжей, вузов от различных онлайн-сервисов под эгидой Microsoft. Речь о таких проектах, как Office365, Azure, подписку на которые оформляют образовательные учреждения", — отметила она.
Губина пояснила, что еще одно преимущество российских ОС — возможность оперативной технической поддержки и сопровождения отечественными компаниями-разработчиками — резидентами России. В их случае "никто ничего не отключит извне". Более того, по мнению эксперта, гораздо удобнее обратиться напрямую к партнерам вендора, которые отвечают всем требованиям регулятора. Губина подчеркнула, что не менее важный вопрос — "подготовка кадров под российскую цифровую экономику".
"В случае если наши школьники, студенты не будут знакомиться с российским софтом, не будут изучать возможности отечественного ПО в рамках учебного процесса в школе, колледже или вузе, то на выходе мы получим кадры, которые не будут готовы обеспечивать работу важных для страны объектов критической информационной инфраструктуры, в том числе банков, ОПК, промышленности, здравоохранения", — пояснила Губина.
Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине
. Российские пользователи с 19 июня также не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11.