https://ria.ru/20220916/po-1817153502.html

Эксперт рассказал о рисках для школ, не перешедших на российское ПО

Эксперт рассказал о рисках для школ, не перешедших на российское ПО - РИА Новости, 16.09.2022

Эксперт рассказал о рисках для школ, не перешедших на российское ПО

Образовательные учреждения в России, которые не перешли на отечественное программное обеспечение (ПО), рискуют подвергнуться киберрискам и угрозам — причиной... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T06:41

2022-09-16T06:41

2022-09-16T07:08

технологии

россия

microsoft corporation

украина

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Образовательные учреждения в России, которые не перешли на отечественное программное обеспечение (ПО), рискуют подвергнуться киберрискам и угрозам — причиной тому предстоящая недоступность обновления ранее использовавшихся операционных систем (ОС), поделилась мнением с РИА Новости глава комитета по информатизации образования АРПП "Отечественный софт" Татьяна Губина.По ее словам, основное преимущество российской операционной системы Linux — обеспечение безопасности той информационно-образовательной среды, которая формируется как внутри самого учреждения, так и на уровне региональных институтов, выстраивающих взаимодействие образовательных организаций.Губина пояснила, что еще одно преимущество российских ОС — возможность оперативной технической поддержки и сопровождения отечественными компаниями-разработчиками — резидентами России. В их случае "никто ничего не отключит извне". Более того, по мнению эксперта, гораздо удобнее обратиться напрямую к партнерам вендора, которые отвечают всем требованиям регулятора. Губина подчеркнула, что не менее важный вопрос — "подготовка кадров под российскую цифровую экономику".Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Российские пользователи с 19 июня также не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11.

https://ria.ru/20220913/po-1816527657.html

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украина

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технологии, россия, microsoft corporation, украина