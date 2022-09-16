https://ria.ru/20220916/plennye-1817201680.html

Источник заявил о планах ДНР обнародовать данные об украинских пленных

Источник заявил о планах ДНР обнародовать данные об украинских пленных - РИА Новости, 16.09.2022

Источник заявил о планах ДНР обнародовать данные об украинских пленных

Власти ДНР решили обнародовать данные об украинских военнопленных для оповещения их родственников об их судьбе, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:49

2022-09-16T11:49

2022-09-16T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Власти ДНР решили обнародовать данные об украинских военнопленных для оповещения их родственников об их судьбе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, это сделано из-за того, что киевский режим запугивает родственников военнопленных, чтобы они не взаимодействовали с официальными органами власти РФ и ДНР."В целях оповещения родственников украинских военных, находящихся в плену, представителями Народной милиции ДНР принято решение об оповещении родственников украинских солдат через возможности неофициальных информационных ресурсов волонтерского проекта "Немезида", - сообщил собеседник агентства.Для организации связи украинских пленных с родственниками Народная милиция ДНР будет передавать данные о находящихся в плену лицах волонтерам. Также на указанном сайте размещена форма обратной связи. По заявлению волонтеров, списки обрабатываются не так быстро, как хотелось бы, поэтому родственники, ищущие пропавших без вести, могут также отправить заявку на поиск и проверку возможного нахождения пропавших в плену.Первые данные уже выложены на сайте проекта.

https://ria.ru/20220914/plennye-1816780817.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр