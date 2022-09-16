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Источник заявил о планах ДНР обнародовать данные об украинских пленных - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/plennye-1817201680.html
Источник заявил о планах ДНР обнародовать данные об украинских пленных
Источник заявил о планах ДНР обнародовать данные об украинских пленных - РИА Новости, 16.09.2022
Источник заявил о планах ДНР обнародовать данные об украинских пленных
Власти ДНР решили обнародовать данные об украинских военнопленных для оповещения их родственников об их судьбе, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:49
2022-09-16T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Власти ДНР решили обнародовать данные об украинских военнопленных для оповещения их родственников об их судьбе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, это сделано из-за того, что киевский режим запугивает родственников военнопленных, чтобы они не взаимодействовали с официальными органами власти РФ и ДНР."В целях оповещения родственников украинских военных, находящихся в плену, представителями Народной милиции ДНР принято решение об оповещении родственников украинских солдат через возможности неофициальных информационных ресурсов волонтерского проекта "Немезида", - сообщил собеседник агентства.Для организации связи украинских пленных с родственниками Народная милиция ДНР будет передавать данные о находящихся в плену лицах волонтерам. Также на указанном сайте размещена форма обратной связи. По заявлению волонтеров, списки обрабатываются не так быстро, как хотелось бы, поэтому родственники, ищущие пропавших без вести, могут также отправить заявку на поиск и проверку возможного нахождения пропавших в плену.Первые данные уже выложены на сайте проекта.
https://ria.ru/20220914/plennye-1816780817.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:49 16.09.2022
 
Источник заявил о планах ДНР обнародовать данные об украинских пленных

Власти ДНР обнародуют данные об украинских пленных, чтобы оповестить их родственников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Власти ДНР решили обнародовать данные об украинских военнопленных для оповещения их родственников об их судьбе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, это сделано из-за того, что киевский режим запугивает родственников военнопленных, чтобы они не взаимодействовали с официальными органами власти РФ и ДНР.
"В целях оповещения родственников украинских военных, находящихся в плену, представителями Народной милиции ДНР принято решение об оповещении родственников украинских солдат через возможности неофициальных информационных ресурсов волонтерского проекта "Немезида", - сообщил собеседник агентства.
Для организации связи украинских пленных с родственниками Народная милиция ДНР будет передавать данные о находящихся в плену лицах волонтерам. Также на указанном сайте размещена форма обратной связи. По заявлению волонтеров, списки обрабатываются не так быстро, как хотелось бы, поэтому родственники, ищущие пропавших без вести, могут также отправить заявку на поиск и проверку возможного нахождения пропавших в плену.
Первые данные уже выложены на сайте проекта.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 16:43Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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