https://ria.ru/20220916/pivo-1817272750.html

Пивоварни Британии могут остановить производство из-за роста цен на CO2

Пивоварни Британии могут остановить производство из-за роста цен на CO2 - РИА Новости, 16.09.2022

Пивоварни Британии могут остановить производство из-за роста цен на CO2

Британские пивоварни могут остановить производство из-за десятикратного роста цен на CO2, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:41

2022-09-16T14:41

2022-09-16T14:41

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Британские пивоварни могут остановить производство из-за десятикратного роста цен на CO2, сообщает газета Financial Times.Британские пивовары столкнулись с десятикратным повышением цен на углекислый газ, используемый для газирования и упаковки пива, а также с предупреждениями о перебоях в поставках углекислого газа, что в итоге может грозить приостановкой производства пива в преддверии рождественского сезона, говорится в материале газеты."Поставщики практически без предупреждения (о повышении цен) просят пивоваров доплачивать огромные суммы за продолжение поставок углекислого газа, или (пивовары) получают письма о "форс-мажорных обстоятельствах", в которых говорится: "Мы не можем гарантировать дальнейшие поставки"", - приводит издание слова директора по вопросам политики Британской ассоциации производителей пива и пабов Энди Тиге.Как отмечает газета, дестабилизация рынка произошла на фоне предупреждения в прошлом месяце американской компании по производству удобрений CF Industries о том, что она из-за высоких цен на природный газ закроет крупный аммиачный завод в Великобритании, который в том числе производит углекислый газ. Дата возобновления работы завода, производящего около трети объема поставок углекислого газа в Британии, пока неизвестна, пишет газета.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.

https://ria.ru/20220914/pivo-1816740547.html

https://rsport.ria.ru/20220905/pivo-1814369502.html

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великобритания, россия, украина, экономика