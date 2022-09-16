Рейтинг@Mail.ru
Пивоварни Британии могут остановить производство из-за роста цен на CO2 - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/pivo-1817272750.html
Пивоварни Британии могут остановить производство из-за роста цен на CO2
Пивоварни Британии могут остановить производство из-за роста цен на CO2 - РИА Новости, 16.09.2022
Пивоварни Британии могут остановить производство из-за роста цен на CO2
Британские пивоварни могут остановить производство из-за десятикратного роста цен на CO2, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:41
2022-09-16T14:41
великобритания
россия
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405a74e3e51f81d422b4c571f955301c.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Британские пивоварни могут остановить производство из-за десятикратного роста цен на CO2, сообщает газета Financial Times.Британские пивовары столкнулись с десятикратным повышением цен на углекислый газ, используемый для газирования и упаковки пива, а также с предупреждениями о перебоях в поставках углекислого газа, что в итоге может грозить приостановкой производства пива в преддверии рождественского сезона, говорится в материале газеты."Поставщики практически без предупреждения (о повышении цен) просят пивоваров доплачивать огромные суммы за продолжение поставок углекислого газа, или (пивовары) получают письма о "форс-мажорных обстоятельствах", в которых говорится: "Мы не можем гарантировать дальнейшие поставки"", - приводит издание слова директора по вопросам политики Британской ассоциации производителей пива и пабов Энди Тиге.Как отмечает газета, дестабилизация рынка произошла на фоне предупреждения в прошлом месяце американской компании по производству удобрений CF Industries о том, что она из-за высоких цен на природный газ закроет крупный аммиачный завод в Великобритании, который в том числе производит углекислый газ. Дата возобновления работы завода, производящего около трети объема поставок углекислого газа в Британии, пока неизвестна, пишет газета.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
https://ria.ru/20220914/pivo-1816740547.html
https://rsport.ria.ru/20220905/pivo-1814369502.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_671541de0779bae45622c826c07cd88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, россия, украина, экономика
Великобритания, Россия, Украина, Экономика
14:41 16.09.2022
 
Пивоварни Британии могут остановить производство из-за роста цен на CO2

Пивоварни Британии могут остановить производство из-за резкого роста цен на углекислый газ

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Британские пивоварни могут остановить производство из-за десятикратного роста цен на CO2, сообщает газета Financial Times.
Британские пивовары столкнулись с десятикратным повышением цен на углекислый газ, используемый для газирования и упаковки пива, а также с предупреждениями о перебоях в поставках углекислого газа, что в итоге может грозить приостановкой производства пива в преддверии рождественского сезона, говорится в материале газеты.
"Поставщики практически без предупреждения (о повышении цен) просят пивоваров доплачивать огромные суммы за продолжение поставок углекислого газа, или (пивовары) получают письма о "форс-мажорных обстоятельствах", в которых говорится: "Мы не можем гарантировать дальнейшие поставки"", - приводит издание слова директора по вопросам политики Британской ассоциации производителей пива и пабов Энди Тиге.
Как отмечает газета, дестабилизация рынка произошла на фоне предупреждения в прошлом месяце американской компании по производству удобрений CF Industries о том, что она из-за высоких цен на природный газ закроет крупный аммиачный завод в Великобритании, который в том числе производит углекислый газ. Дата возобновления работы завода, производящего около трети объема поставок углекислого газа в Британии, пока неизвестна, пишет газета.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.

Читайте также:

 
ВеликобританияРоссияУкраинаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала